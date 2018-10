Aerolíneas Argentinas se despide del sueño de “subsidios cero” y seguirá necesitando aportes del Estado

Hace sólo dos meses que Luis Malvido está al frente de Aerolíneas Argentinas. Ahora, en medio de la coyuntura local y con el precio del petróleo en alza, el ex ejecutivo de Telefónica reconoce que no habrá sueño de fin de subsidios para la aérea local de bandera al menos hasta dentro de dos años. "Este año ya se aportaron USD 150 millones y no cerremos, faltan dos meses muy duros", asegura. No lo dice pero las previsiones indican que superarán los USD 180 millones del año pasado

Ingeniero industrial del ITBA, con un posgrado en el IESE de Madrid, y en el propio ITBA en Buenos Aires, Malvido es un ejecutivo senior de nivel global con más de 25 años de experiencia en alta gerencia en el Grupo Telefónica, 16 de ellos como CEO en 4 países diferentes: Argentina, Venezuela, Brasil y República Checa.

– Hace sólo cinco meses Infobae entrevistó a Mario Dell'Aqua, su predecesor (ahora en la ex Enarsa) y en ese momento calculaba que 2018 se terminará con USD 85 millones en aportes del Estado. "Si Dios quiere, el año que viene vamos a estar muy cerca del cero, o en cero", dijo. ¿Que pasó desde entonces?

La situación en estos últimos meses cambió radicalmente. Sabíamos que el precio del petróleo nos iba a poner mucha presión en los resultados y eso no sólo se confirmó sino que terminó empeorando. Hoy en petróleo estamos en el nivel pico de los últimos años y nos metió una presión de USD 100 millones sobre la previsión inicial. Más que eso porque aún no terminó el año y el precio sigue subiendo. Pero hay un problema adicional: en un escenario de precios de combustibles muy altos -siendo el principal costo variable- hay una retracción de la demanda en los vuelos internacionales producto de la disparada del dólar. La gente no se siente confiada en sacar un pasaje para enero o febrero porque no sabe cuánto costará el dólar.



El margen, que venía subiendo y mejorando de la mano del volumen, hoy se ve presionado por la devaluación y el petróleo, que hacen que este año la necesidad de subsidios está lejos de lo que se había previsto a la fecha y estimamos que el año que viene también necesitaremos aportes del estado.

-¿De cuánto serán los aportes para este año?

Este año ya se aportaron USD 150 millones y no cerremos, faltan dos meses muy duros.

–¿Y en 2019?

El presupuesto prevé $1.600 millones. Haremos todo lo posible para estar en ese valor.

–¿Van a necesitar más?

No tenemos previsiones de combustible y la demanda es muy incierta, en las últimas semanas ya vemos algo de recuperación y espero que eso ayude a minimizar el déficit. Tenemos un plan que nos va a acercar a ese valor. Ojalá no sea más.

–¿Cómo evalúa la gestión de sus predecesores, Isela Costantini y Dell'Acqua?

Me encontré una compañía muy consciente de su rol social y de su rol dentro de la Argentina que también mejora la forma en la que opera. Desde hace algunos años mejoramos en la cancelación de vuelos y la puntualidad. Este último mes, y no es mérito mío, fuimos récord de puntualidad y satisfacción de clientes, el mejor histórico. Por eso es relevante operar con eficiencia y precisión. Eso es por un trabajo consecutivo de varias gestiones.

–¿Qué Aerolíneas quiere?

Quiero que sea una empresa elegida por sus pasajeros por ser la mejor en calidad de servicio, precio, frecuencia y destinos. Es eso estamos trabajado. Saber qué nos eligen porque nos quiere y porque no porque somos la única opción.

–¿La compañía se puede volver a privatizar?

No está en nuestro radar, en nuestros planes; tampoco en el mandato que yo tengo. Si va a ocurrir en algún momento, no lo puedo decir, pero no está en las posibilidades que se evalúan ahora.

–Se quitó el piso tarifario para los pasajes domésticos, ¿cómo afectó eso al negocio?

Los precios por debajo del costos son promociones y hay que entenderlos como tales. Nadie puede rentabilizar un vuelo a $199. Es una campaña más que una realidad de precios. Seguimos con la promociones que nos ayudan a traer pasajeros que nunca volaron y hay una parte grande del mercado que busca promociones No queremos ser sólo la aerolínea de las personas de negocios. Queremos ser la empresa de todos, pero con foco en la gente que no vuela. El mercado está retraído y tiene mucho por crecer.

El negocio low cost crece y esta semana se sumaron nuevas compañías.

Me gusta entender a la competencia como una necesitada de mejorar. La competencia nos hace mejores, nos obliga a serlo. Me entusiasma. Tenemos los mejores pilotos, la mejor tripulación de cabina y los mejores mecánicos; hacemos las cosas muy bien y somos sólidos, con el mejor parque de aviones, pero eso de cara a un señor que se sienta en su computadora a sacar un pasaje, no alcanza. El desafío es mejorar todos los días.

–¿La coyuntura económica impacta en el programa de renovación de la flota?

La renovación es necesaria, más allá de contexto. Los aviones tienen ciclos y una empresa como la nuestra los tiene que cumplir. Tenemos aviones muy nuevos y otros que tendrán que salir en dos años. El año que viene será importante la renovaciones en naves de largo alcance; y también en corto, sobre todo la flota de Austral, que es moderna, pero no eficiente ya que transporta pocos pasajeros.

-¿Cómo se lleva con los sindicatos?

Tenemos conversaciones muy constructivas. El diálogo está abierto, pero en algunos casos no avanzamos mucho. Soy optimista, la compañía tiene un futuro que se construye día a día con conversaciones. No es evidente que vayamos a ser rentables y el futuro depende del diálogo de las distintas partes que hay que conjugar para hacer viable una empresa que sea más grande y más rentable aún.

–¿Se puede ser viable con seis sindicatos?

No es una dificultad, hacen tareas distintas. En algún caso incluso facilita los acuerdos.

–¿Cómo evalúa la macroeconomía del país?

La veo a través de nuestras ventas. En la última semana, vemos un cambio de tendencia en la venta de pasajes. Exterior sube mucho y la venta desde la Argentina al exterior y cierta previsibilidad de la moneda se traduce en ventas. Esa es la macro que vemos y por eso somos optimistas.

–Pero la coyuntura general es compleja…

Me gusta ver la película y el proceso de transformación que vive el país es inédito. Tengo la enorme fortuna de sentarme en la mesa donde se revisan los proyectos de Transporte. La transformación desde el punto de vista de la infraestructura es fenomenal. Un sólo ejemplo, vamos a tener mucho más aeropuertos en dos años que todos los que se inauguraron en los 20 años anteriores. Eso queda y permite mejorar el estándar de vida. La película de estos años es muy positiva para el país.

–Trascendió un video suyo de una charla empresarial en la que decía que decía que "Cuando un león joven le gana al león macho lo primero que hace es matar a toda la cría, y en las empresas eso pasa". ¿No es demasiado fuerte?

Es un video de una charla interna de Telefónica de hace un año. Contaba mi vida como CEO en distintos países. Hablaba de situaciones como la crisis c0mo la del 2001 o la compra de una empresa en Venezuela. Sobrevivir o hacer que una empresa cumpla la normas de una multinacional, como Telefónica. Veo el video y me parece todo bien. Lo que tuve que hacer lo hice convencido de que era lo mejor para el momento. Por supuesto que nada de eso tiene que ver con la situación de Aerolíneas. Todo lo que digo era lo mejor para es momento, en esa epoca, en ese país.

–Quizás la imagen sea un poco cruda, y por eso el impacto.

La naturaleza es cruda. En las empresas no se puede ser contemplativo cuando lo que está en juego es el futuro de esa compañía. Imágenes como esas ayudan muchas veces a graficar y otras a generan discusión. Pero siempre suman.

Con información de www.infobae.com