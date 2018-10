Dr.Carlos ZIMERMAN: Sólo cumplí con mi trabajo, defender a mi cliente

El Abogado de Sergio Nocco manifestó que el cumplió con su trabajo de defender a su cliente y que el detenido era quién estaba armado, no el," mis armas son la ley y el derecho"

Yo solo solo cumplí con mi trabajo de defender a mi cliente, cómo se debe, con uñas y dientes y sin permitir que se le restrinja ningún derecho.

Cuando me llamaron y me dijeron que estaban siendo perseguidos por un matón para cobrarle una deuda de "pecho", no dude en hacer lo que corresponde, llamar a la policía y dejar que la justicia actúe.

Por qué fui yo quién redujo a Lozano? Por que se estaba por dar a la fuga y no sabía en qué podía terminar todo, lo que hice fue preservar al mismo Lozano, es un pibe joven y conozco muy bien a su padre, una excelente persona, creo que esto le va a servir de lección y se va a encaminar.

No es cierto que yo le disparé con un arma, no es mi estilo, mis armas son las palabras, el diálogo, la ley y el derecho, si hay que darle un "coscorrón" a alguien, es por un caso de exepción, pero mis armas son las palabras.

Cómo hice para reducirlo pese a él estar armado? Con autoridad y determinación. Reitero, es un pibe hijo de una buena familia que está un poco confundido, pero seguramente se va a enderezar.

Si volvería a actuar de la misma manera? Seguro, a los clientes se los defiende con la ley,el derecho y si hace falta con uñas y dientes, hay que ponerse la camiseta de quienes nos depositan la confianza.