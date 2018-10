Crece la tensión con Bolivia: Evo Morales viene a la Argentina pero no se reunirá con Mauricio Macri

El presidente boliviano llega mañana para participar de un acto cultural de la comunidad de ese país en Buenos Aires. No se descarta un encuentro con Cristina Kirchner

En una nueva escalada de tensión de la relación entre Bolivia y Argentina, el presidente Evo Morales llegará mañana a Buenos Aires para presenciar una fiesta cultural de la comunidad boliviana, pero la visita no incluiría un encuentro oficial con Mauricio Macri o autoridades del gobierno argentino. Es más, no se descarta la posibilidad de que mantenga un encuentro reservado con la ex presidenta Cristina Kirchner.

Según confirmaron a Infobae fuentes diplomáticas de Bolivia y de la Argentina, la visita de Morales se encuadra en un "viaje privado" y extraoficial. En la Cancillería se enteraron anoche del tema y leyeron el mensaje cifrado de Morales de esquivar una foto con el mandatario argentino como una continuidad de sus críticas hacia el gobierno de Cambiemos.

Los recientes cruces que hubo fueron por el pedido de detención de Cristina Kirchner, algo que Morales consideró como un "hostigamiento judicial a la hermana Cristina Kirchner", en referencia a la decisión del juez Claudio Bonadio de procesarla como jefa de una asociación ilícita, y el canciller argentino Jorge Faurie le respondió con dureza. "En la Argentina rige el Estado de derecho y todos somos iguales ante la ley. Existe una división republicana de poderes y un sistema democrático basado en instituciones sólidas", escribió el canciller argentino.

El presidente boliviano, además, criticó a Macri por querer instalar "una base militar" en la frontera, en tanto que otro foco de conflicto fue la resistencia de la administración de Morales a ofrecer un acuerdo de reciprocidad sanitaria.

"Es una visita de fraternidad y apoyo a la comunidad boliviana en la Argentina. Nada más. No habrá reunión con Macri", se limitaron a expresar fuentes calificadas de la diplomacia de Bolivia ante la consulta de este medio.

Evo Morales llegará mañana por la tarde a Buenos Aires y el sábado protagonizará un encuentro cultural en el microcentro porteño organizado por las comunidades bolivianas asentadas en la Argentina. Además, visitará la Universidad del Trabajo donde recibirá una distinción y después no se descarta que mantenga una reunión privada con Cristina Kirchner.

El embajador de Bolivia en Buenos Aires, Santos Javier Tito Véliz, ofrecerá esta tarde una conferencia de prensa para ofrecer los detalles de la visita del mandatario boliviano a la Argentina.

En tanto, un destacado funcionario de la Cancillería argentina expresó a Infobae que "la visita de Morales nos pone en una situación complicada y esperemos que se puedan evitar problemas". La referencia es que en más de una oportunidad Macri y Morales intentaron acordar una reunión, algo que nunca se pudo concretar.

Con información de www.infobae.com