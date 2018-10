"Ni Cristina ni Macri serán candidatos. Esto se está poniendo invivible"

La de 2019 "es una elección polarizada, esto es, cuando 2 agrupaciones reúnen el 70% de las voluntades. El 70% se disputa entre Mauricio Macri y Cristina Fernández", dijo esta mañana el analista Jorge Giacobbe en diálogo con 'LU 32'.



Giaccobe expresó que: "hay una ventaja de 3 ó 4 puntos a favor de Mauricio Macri, lo que quiere decir que queda afuera el 30%. De éstos, el 10% está orientado hacia el Partido Obrero y agrupaciones menores, con lo cual quedan fuera de la competencia 20 puntos que estará entre el peronismo racional y quizás, el radicalismo liderado por Ricardo Alfonsín. Pero en ninguno de los casos tienen números importantes. No son significativos".



Los más sorprendente, según destacó, es que nada rompe este esquema: "Ni el dólar, ni el FMI, ni nada. Como si no hubieran demasiadas razones para que ni uno de los dos "campamentos" cambie. Y agregó que "ambos campamentos, kichnerismo y macrismo, están caracterizados por el espanto de uno y otro lado".



Pero dijo también que según su hipótesis "ni Mauricio ni Cristina van a precandidatos. Es mi hipótesis. Y ahí se abriría un poco más la brecha".



Explicó porque Macri no será candidato: "Creo que esto se le está poniendo invivible. Todos sus amigos están desfilando por Tribunales como delincuentes más allá de su voluntad". "Su propia familia, sus amigos de toda la vida, sus socios. ¿Qué creés que pensarán la mujer de Perez Companc o de Roca sobre Macri?", dijo Giocobbe en la entrevista.



Además, dijo que justamente, "la interna que se ha abierto en el gobierno es porque hay muchas personas pensando que Macri no se presente, es decir hay gente posicionandose para la posibilidad de consagrar un liderazgo político para el año próximo".



En este contexto, dijo que "Vidal tiene 3 puntos más que Mauricio y (Axel) Kicillof está en 28, así que contra él ganaría en primera vuelta. Kicillof es el hombre de Unidad Ciudadana que más puede conservar la potencia electoral de Cristina, los otros no tienen ni 10 puntos. Así que es probable que si Cristina no va, vaya él", aclaró.



En cuanto a los votos de Cristina dijo que se explican de manera muy fácil: "de los 30/32 puntos que tiene, 15 se pueden explicar claramente: la comunidad homosexual son 8 puntos en la Argentina (como en el resto del mundo), las madres solteras, el personal doméstico, los profesores universitarios, que tuvieron los sueldos más altos de su historia. Esto es, hay sectores que fueron muy beneficiados. Hay 5/6 que son ideológicos, gente de los 70 que quieren que vuelva a pasar lo que pasó en los 70; y los restantes 10/12 puntos son la corrupción. ¿A quién creen que prefiere la Cámara Argentina de la Construcción, o la UIA? ¿A quién prefiere el narcotráfico? ¿el sindicalismo? ¿Los transportistas con Cirigliano preso, a quién prefieren? Hay un sector en la Argentina que se ha robado la Argentina y que prefiere que vuelva Cristina, que están deseando que vuelva Cristina", sentenció.



En cuanto a Sergio Massa, del Frente Renovador, dijo que "no mide, no midió nunca. No tienen ni una posibilidad de llegar a una segunda vuelta. Es un hombre muy joven, quizás no está en su tiempo", arriesgó.



Su analisis fue igual de duro sobre Macri: "Hay que poner las cosas en claro, la gente no votó a Mauricio Macri porque le gustaba o para modificar la Argentina, sino para echar a Cristina". Y afirmó que eso pasa desde hace años en las elecciones argentinas.



Pero esta vez, sostuvo en analista política, "tenemos que empezar a pensar que van a pasar cosas bien distintas de las que pensamos que van a pasar".

URGENTE24