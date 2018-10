Señor Juez: "usted es un corrupto"

Hagan un ejercicio de memoria y antes abrir la nota imaginen a quien le correspondería el adjetivo de corrupto, que juez o jueza se lo merecería y con seguridad al abrir la nota se van a sorprender.

Lamentablemente, quizá, quién escucho el adjetivo "descalificativo" no fue quién usted pensó que seguramente se lo debe merecer, si no, fue un magistrado de Mar del Plata.

"¿Usted es juez? Usted es una vergüenza para la Nación", fue una de las frases que se escucha en boca de un policía bonaerense, en un video que se viralizó en redes sociales.



El destinatario es un señor de traje gris y zapatos marrones. En el mismo registro, se ve a un hombre en el piso, inmovilizado por otro efectivo, y se escucha a varias personas repudiando a la persona de civil.

¿QUE FUE LO QUE OCURRIO?

Según fuentes policiales consultadas por Infobae, los hechos se originaron cuando integrantes del Comando de Patrullas de Mar del Plata intentaron identificar a "un sospechoso con intenciones de robo", frente a una sucursal del Banco Francés.

Los policías que participaron del operativo son Héctor Gutiérrez y Daniel Salerno, quienes al acercarse a un hombre que vestía una campera roja para solicitarle su documentación, fueron atacados a los golpes por otra persona.

El NN que había encendido la alerta policial se escapó y el agresor que salió en su defensa fue detenido, inmovilizado, e identificado como Claudio Spinelli.

"SOY JUEZ, Y PEDIRE QUE LOS ECHEN"

De acuerdo al relato de los servidores de la ley, en medio del procedimiento una persona que dijo ser juez intentó evitar la detención y amenazó a los oficiales con que los echaría de la fuerza.

Esta llamativa intervención de un hombre que debería garantizar el cumplimiento de la ley y no defender a delincuentes en la vía pública, provocó la reacción de los policías que estaban cumpliendo con su labor y de los testigos que estaban en la zona de los hechos.

"MALEDUCADO, CORRUPTO..."

"¿Y usted es juez? Usted es una vergüenza para la Nación si es juez. Maleducado, corrupto, usted no tiene vergüenza si es juez, retírese. ¿Encima me quiere hacer echar de la Policía? Váyase, delincuente, usted no merece ser juez”, reaccionó uno de los oficiales, a la vez que vecinos que presenciaron el procedimiento reaccionaron a favor de la Policía, y comenzaron a repudiar al magistrado al grito de "garantista, corrupto...".

La persona que invocó su carácter de juez de la Nación fue identificada como Humberto Omar Noel, quien efectivamente es titular del Tribunal Laboral Nº 2 de Mar del Plata y sería allegado de Spinelli, de profesión abogado.

UNA EXPLICACION

En diálogo con Todo Noticias, Noel explicó que "intervine como ciudadano, no como juez, cuando vi que la Policía le estaba dando una golpiza a un reconocido abogado de Mar del Plata".

"Este señor (por el policía) estaba muy exaltado. Yo salía del Banco para ir al Tribunal, vi a una persona que la estaban golpeando e intervine. Esta persona me pidió auxilio y yo intenté calmar la situación, esa fue mi actuación, nada más”, se defendió el magistrado.

Fuente: La Opinión