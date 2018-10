La China Suárez mostró su lomazo en las playas de Miami

Tarde, pero seguro, llegó la China Suárez a Miami, casi al final de la temporada estival en el país del norte. En otro de sus viajes por el mundo junto a Benjamín Vicuña y Magnolia -¡el trío no para de sumar millas!- , la actriz está instalada en la ciudad de Ricky Fort y ya se reportó en Instagram con fotos desde la playa.

¿Un nuevo desafío actoral? ¿otra campaña de fotos? ¿un viaje sólo de placer? No está claro el motivo de la llegada de la pareja a Miami, pero las primeras horas en tierra yanqui fueron de disfrute junto al mar.

La China jugó a ser un "monito" en la orilla (ella usó ese emoticón en la descripción de la imagen) y se jactó de su figura espléndida, a 8 meses de haber dado a luz a la pequeña Magnolia, que no se perdió la diversión. La actriz, fanática de la lactancia materna, también compartió una dulce postal del momento de alimentación de la nena.

Aunque puede tratarse de la peor pesadilla para las mamás de bebés, la China Suárez está acostumbradísima a viajar en avión con sus hijas. Ya hizo varios trayectos largos -por ejemplo a España- con Magnolia y Rufina, su primogénita, a solas.

Según contó, las chicas se portan muy bien y además suele recibir mucha ayuda de los empleados de a bordo." Todos siempre me felicitan. Las acostumbré desde chiquititas. Estoy muy pendiente de ellas durante el vuelo para que no molesten al resto. Les llevo sus juguetes, por ejemplo, para entretenerlas. Además, es muy importante lo que uno les transmite. Entonces, si yo estoy tranquila y trato de no estresarme, ellas están bien", contó en alguna oportunidad.

A Miami, la familia fue cargadísima de valijas. No faltó la foto a puro glam en el aeropuerto.