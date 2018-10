"Aportante ocasional": el insólito argumento de Calcaterra para pedir la falta de mérito

El epresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y señalado como uno de sus testaferros, quien se encuentra procesado en la causa de las fotocopias que impulsa el juez Claudio Bonadio, solicitó ante la Cámara Federal ser desvinculado de la investigación por haber puesto plata de "forma ocasional".



"A la investigación le queda un larguísimo camino por delante. Hay que revocar este procesamiento y dictar la falta de mérito", aseguraron sus abogados defensores, Ricardo Rosental y Fernando Díaz Cantón.

Los letrados aseguraron que "no es lo mismo" el rol que pudieron haber cumplido los ex funcionarios que se desempeñaron en el gobierno durante 12 años, "algunos empresarios que fueron funcionales a una asociación ilícita -si la hubo- o algún empresario que un año puso plata de forma ocasional y no puso nunca más".

Con información de www.infonews.com