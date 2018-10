La respuesta de María Vázquez tras las críticas por su extrema delgadez

María Vázquez suele mostrar su intimidad a través de su cuenta de Instagram. Mediante esta red social comparte fotos familiares con su marido Adolfito Cambiaso y sus tres hijos, Mía (15), Adolfo (12) y Myla (7).

Esta vez, Maria publicó una postal junto a Myla y se asombró por algunos comentarios que opinaban de la supuesta delgadez extrema.

“Se le notan tanto los huesos de la rodilla que me da… ¡impresión!”, escribió una seguidora. Sin embargo, la ex modelo no se quedó callada y decidió escribir: “Las rodillas tienen huesos, y tengo piernas flacas y fibrosas, de las cuales me siento muy orgullosa y agradezco a mis padres mi genética. Impresión deberían darte otras cosas. Mis hijos heredaron mis piernas”.

Otro usuario comentó: “Recuerdo que alguna vez dejaste un Bailando por anemia, ¿o me equivoco?”. Y María Vázquez respondió nuevamente: “Soy delgada porque mi contextura es así… si buscás archivo mío de hace 20 años te das cuenta de que siempre fui así. Obviamente tenemos en cuenta que el tiempo pasa para todos… No debería haber preocupación justamente. Llevo una vida muy saludable, sino no podría hacer todo lo que hago. No interpretemos ni demos a entender que la delgadez es sinónimo de enfermedad”.

Siguió escribiendo: “A mí me preocupa lo que deja ver tu comentario, justamente porque tengo hijos adolescentes y pre adolescentes y no es el ejemplo que reciben en su casa”.

Otros seguidores le recomendaron ignorar lo comenarios. Sin embargo, María reveló la causa del porqué decidió responder los comentarios: “Me gusta contestarlos porque es mi espacio y un lugar donde comparto cosas personales de mi vida. Entonces no sería justo que cualquiera pueda decir lo que se le ocurra y no poder contestarle desde mi propia vía de comunicación. Sería injusto”.