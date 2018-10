Los metalúrgico quieren la reapertura de las paritarias y es justo

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, sostuvo ayer que los trabajadores de ese sector necesitan "cubrir la inflación", y por ese motivo consideró necesario reabrir las paritarias. "Hasta ahora tenemos un acuerdo del 24,5% (de suba salarial para este año). No pedimos ni el 20 ni el 30 ni el 40%: queremos cubrir la inflación. Así de sencillo", sostuvo el sindicalista durante la marcha que se inició con una concentración en la plaza del Congreso y una posterior movilización hasta la Secretaría de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, la cual contó con presencia de una delegación de la Seccional Rafaela encabezada por su titular, Roberto Oesquer.

"El secretariado nacional se va a poner al frente de todos los reclamos de los trabajadores metalúrgicos para defender el salario y los puestos de trabajo", dijo Caló al hablar ante los trabajadores concentrados. El sindicalista advirtió: "no nos va a temblar el pulso para sacar la gente a la calle y continuar con nuestro reclamo frente a los empresarios y el gobierno".

Tras el acto, Caló comentó: "Hemos cumplido con reuniones formales con los empresarios. Habíamos acordado un incremento del 5% para septiembre y sentarnos nuevamente a discutir en diciembre, pero lamentablemente los empresarios nos dijeron muy alegremente que no podían dar un aumento más". "No nos pueden decir que se remiten a la cláusula de revisión prevista para diciembre", se quejó el dirigente gremial, en declaraciones al canal América 24.

Además, garantizó: "Vamos a defender los puestos de trabajo", momentos antes de iniciar una movilización al edificio de la Secretaría de Trabajo para exigirle a Jorge Triaca que intervenga y convoque a los empresarios del sector y se reabran las paritarias.

La UOM reclama una actualización en tres cuotas de 5% cada una, a pagar en octubre, noviembre y diciembre.

Por este reclamo, ya se produjeron dos encuentros entre sindicalistas y empresarios sin que se llegara a un acuerdo.

Por su parte, Oesquer expresó que "la concentración comenzó frente al Congreso, luego se marchó hasta la sede de ADIMRA (la Asociación que nuclea a las empresas metalúrgicas a nivel nacional) y culminó en el Ministerio de Producción y Trabajo, sobre calle Callao".

El secretario General de UOM Rafaela señaló que "como ADIMRA y las cámaras se niegan, se le hizo el pedido al Ministerio que haga esta convocatoria para retomar la discusión paritaria". "Hasta ahora, la UOM arregló un incremento salarial del 24,5% en cuotas, pero exige un reajuste para los meses de octubre, noviembre y diciembre para no perder la carrera contra la inflación", agregó.

Asimismo, Oesquer precisó que "la Cámara empresaria se está negando porque la cláusula de revisión iba a ser en diciembre. Ya se revisó una vez y nos dieron el 5% a partir de septiembre, pero en vistas a la inflación de septiembre y la que se viene de octubre, es que se está volviendo a pedir".

De acuerdo con cálculos realizados por UOMRA, en lo que va del año hubo unos 3.000 despidos y 10 mil suspensiones. Y desde que se inició la gestión de Mauricio Macri, se perdieron unos 50 mil puestos en el sector.

Fuente: La Opinión