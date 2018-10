Una foto de Messi y Luis Suárez se hizo viral por una cuestión muy particular

None

La foto los muestra relajados. Lionel Messi y Luis Suárez están juntos, sentados y disfrutando de un partido de las inferiores del Barcelona. Ambos están sonriendo. Es uno de los pocos momentos que no están bajo la fuerte presión que sienten por ser dos de los mejores jugadores del mundo. Ninguno sabe que está dando una lección de fútbol. Mucho menos que están dado una lección de vida.

La imagen se hizo viral gracias al usuario de Twitter @vicentemarcador que los fotografió y puso una descripción muy válida para ambos. Al parecer, el hombre es uno de los tantos padres que va a ver a su hijo jugar al fútbol. Y la presencia de Messi y Suárez lo hizo escribir una interesante reflexión.

"Saliendo de ver un partido de Alevines (inferiores) de mi hijo y llego a la siguiente conclusión. Apreciado padre, si ellos no dan indicaciones a sus hijos, tú que no tienes ni puta idea tampoco lo hagas. Tu hijo, como el mío, dudo que lleguen a jugar en tercera, pero yo sí que lo sé. Tú no", es el mensaje.

En otro tuit, Vicente Marcador agrega junto a la misma foto: "Y si estos no cuestionan al entrenador ni dan órdenes, tú tampoco lo hagas".

El mensaje de deportividad que quiso dar este usuario de Twitter traspasó las fronteras y se ha hizo super viral. A tal punto que el tuit, en donde resalta la importancia de que los niños jueguen y se diviertan y los padres se mantengan al margen, ya tuvo más de 7 mil retuits, una cifra nada despreciable.

Además, unas 70 personas han comentado la publicación, no sólo felicitando al creador del tuit, sino también la grandeza de estos dos jugadores que disfrutan y no cargan de presión ni a los niños ni a los entrenadores.