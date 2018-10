Sorpresiva confesión de Will Smith sobre el peor momento de su matrimonio

El actor participó de “Red Table Talk”, el ciclo de entrevistas que conducen su mujer, su hija y su suegra. ¿Qué dijo Will Smith sobre su matrimonio?

Hace 20 años que Will Smith está casado con Jada Pinkett. En dos décadas de matrimonio, la pareja de actores tuvieron dos maravillosos hijas, Jaden Smith y Willow Smith, pero también tuvieron sus momentos malos.

Will Smith visitó el programa que conduce en Facebook su mujer, junto a su hija, Willow Smith, y su suegra, Adrienne Banfield-Jones. A corazón abierto, reveló el momento en que se sintió fracasar en su matrimonio.

“Hubo una época en la que mamá se despertaba y se ponía a llorar, lo hizo durante 45 días consecutivos. Lo sé porque lo empecé a anotar en un diario”, contó Will Smith. “Creo que fue la vez que peor me sentí en nuestro matrimonio. Me sentí que estaba fracasando terriblemente”, confesó el actor, a lo que Jada agregó entre risas: “Te faltaron algunos días”.