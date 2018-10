El procurador bonaerense respaldó al fiscal que pidió la detención de Pablo Moyano: "Si no hay pruebas, no la solicitamos"

"No amenazamos ni presionamos a nadie", dijo Conte Grand al salir al cruce de las acusaciones del juez que rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano.

El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, le respondió al juez Luis Carzoglio, que acusó a la Procuración de haber difundido información comprometedora para el magistrado, y aseguró que "no filtramos los datos".

El Procurador defendió el trabajo del fiscal Sebastián Scalera y aseguró que "si no hay pruebas, no solicitamos detenciones". El fiscal había declarado estar "sorprendido y con bronca" por la decisión del juez.



También recordó que el juez tiene varias denuncias y aclaró que esto "nada tiene que ver con los carpetazos".



Conte Grand dijo que "él me pidió un par de reuniones, y yo lo recibí dos veces en mi despacho. El juez me habló de los asados que hacía en el foro de Avellaneda-Lanús, de algunas necesidades que tenía de carácter administrativo, y me habló de temas vinculados a la Justicia en general".

"Respecto de las filtraciones, la información a la que hace referencia el magistrado es virtualmente pública, porque se refiere a antecedentes de expedientes disciplinarios que no tramitan en la Procuración, que tramitan en la Corte Suprema (bonaerense), y que la Procuración tuvo en cuenta para agregar a los antecedentes de la denuncia con la que se inició el trámite del jurado de enjuiciamiento", detalló Conte Grand.

En esa línea, agregó que "la Procuración remitió esta denuncia conteniendo información abundante respecto de lo que consideramos son faltas y eventuales o presuntos delitos del magistrado a la Secretaría Permanente, que dio inicio al jurado de enjuiciamiento, y se transforma virtualmente en información pública. Es probable que si uno googlea, esto sale".

El fiscal Sclarela insistió en que "Pablo Moyano es el jefe, el líder de la asociación ilícita integrada por la barra brava de Independiente y gran parte de la dirigencia, que defraudó al club Independiente por fuera del ámbito societario y sin ingresar al patrimonio del club los dividendos correspondientes".

Con información de www.infobae.com