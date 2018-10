En medio de cruces entre dueños e inquilinos, Diputados intentará avanzar con la nueva ley de alquileres

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reunirá hoy, a partir de las 14, para intentar avanzar con el análisis del proyecto de ley de Alquileres, que obtuvo media sanción del Senado hace dos años, pero con los cambios que propone incorporar ahora el oficialismo.

"Vamos a avanzar en el proyecto para obtener dictamen. Se trata de un tema que afecta a 7 millones de argentinos que alquilan y que no tenían una ley", dijo el oficialista Daniel Lipovetzky, quién preside la comisión que se reunirá en el segundo piso del Anexo C de la Cámara Baja.



La iniciativa prevé, entre otras cosas, que se podrán usar garantías bancarias para alquilar un inmueble, y que se podrá actualizar cada seis meses el valor de locación, en base al coeficiente de variación salarial y el índice de inflación.



"Queríamos asistir pero no nos dejaron, sólo van a estar los diputados, según nos dice Lipovetzky. Nos molesta que nunca nos pudimos reunir con los ellos. Supuestamente, esta ley es para beneficiar a los inquilinos y siempre que pasó eso en este país terminó ocurriendo lo contrario. Es una ley electoralista", le dijo a Infobae el titular de Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe.



Pepe asegura que quieren darle más chances de garantías a los inquilinos y no sólo garantías bancarias, como mencionó Rogelio Frigerio, ministro del Interior, la semana pasada, y tampoco sólo con recibo de sueldo. "Queremos más alternativas para las garantías, sólo con recibo va a ser difícil. Y las bancarias son muy caras. Tiene que haber seguros de caución, las privadas que ofrecen empresas que se dedican a eso y recibos de sueldos importantes. No hay que cerrarse sólo en una opción", detalla.

"No creo que se pueda dar marchar atrás, por más que Pepe y el sector estén nerviosos. Si el mercado inmobiliario está en contra es mejor para los inquilinos. Va a haber ley, vamos a tener unos primeros tiempos complicados, por el lobby gigante que hay, pero vamos a terminar con los abusos en un mercado que no tiene corazón, que lo único que busca es rentabilidad y que está acostumbrado a no respetar la ley", asegura Gervasio Muñoz, de Inquilinos Unidos y presidente de la Federación Nacional de Inquilinos.



Muñoz asegura que espera que los cambios se voten por unanimidad en la Comisión y que luego, también por unanimidad, la ley pase por Diputados y el Senado. "Eso le va dar tranquilidad a millones de inquilinos. Sin mezquindades políticas. Estamos peleando por eso", detalla.



Los corredores inmobiliarios buscarán que se mantenga en dos años el período de alquiler. "El mercado está acostumbrado así hace 50 años, además se pueden hacer alquileres más largos si las partes están de acuerdo. Desde el viernes ya hubo caída de oferta de alquileres que pasaron a venta. Ocurrió también con los cambios en la Ciudad: los alquileres aumentaron y se achicó la oferta", describe Pepe.



La semana pasada, el presidente Mauricio Macri reclamó al Congreso que "avance pronto" con la sanción de la ley. "Desde hace décadas, no hay una nueva Ley. Por eso, presentamos un proyecto para darles a los inquilinos soluciones concretas a temas como garantías, actualización", dijo el jefe de Estado.



Seis puntos

En resumen, el proyecto, que tiene media sanción en el Senado y será presentado en comisión sugiere los siguientes cambios:

– Poder usar garantías bancarias para quienes no tengan una propiedad como respaldo

– El valor del alquiler se podrá actualizar cada seis meses en base a un índice combinado entre la inflación y la evolución de los salarios

– La comisión de la inmobiliaria solo tendrá que ser pagada por el propietario (como ya sucede en la Ciudad de Buenos Aires)

– Cambia el plazo mínimo de contrato de 2 a 3 años

– Establece que las expensas extraordinarias son a cargo del propietario y no del inquilino

– En caso de que no haya acuerdo entre las partes para la renovación del alquiler, el inquilino podrá dejar el inmueble dos meses antes de que termine el contrato sin pagar multa

Además, el Gobierno pretende que se formalicen los contratos, es decir, que se "blanqueen" los alquileres.

Fuente: Infobae