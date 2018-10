Denise Dumas se quebró al aire: "Ayer se le murió un hijo a mi prima"

Denise Dumas se tuvo que retirar del piso de ''Hay que ver'', El Nueve, al no poder controlar el llanto por el fuerte testimonio de Pampita y que le tocó en carne propia por la muerte de un ser cercano.



''Yo quiero pedir perdón porque estoy pasando un momento particular, ayer se le murió un hijo a mi prima hermana, y justo nos tocó este tema hoy''; dijo la conductora sumamente angustiada.

Dumas no podía hablar de la congoja y Listorti le propuso que salga del aire: ''Tranquilízate, está bien que en la tele de hoy en día uno tiene que exponer todo, pero si estás mal, y te hace mal el tema lo cual es lógico''.



''Yo me acabo de enterar, me lo contó cuando veíamos el tape y no tiene sentido que este llorando así, si le hace mal, porque a todos nos hace mal. Denise andá tranquila, no está bien que estés llorando así, no tiene sentido'', le dijo José María a Denise, que estaba sumamente angustiada al aire.