El progresismo de derecha en Rosagasario

Algunos no entienden qué pasa en Rosario. Reducción sencilla. Una copia, en escala municipal, de los sucesos de CABA. Parecen progresistas, son claramente conservadores. Una rémora del siglo XIX, que definió la región en el siglo XX y que se mete en el siglo XXI. Tan aluvional y tan receptivo como un puerto. Que es eso, sin dudas. Un puerto.

Antes fue “la capital del peronismo”. Cambió. Hay una fecha. En el discurso de cierre de la campaña de 1983. frente al Monumento a la Bandera, hablaron Horacio Daniel Usandizaga, candidato a intendente; Aníbal Reinaldo, candidato a Gobernador; y Raúl Alfonsín, candidato a Presidente.

Aclaración: Nadie antes, nadie después, reunió tanta gente en un acto popular. Nadie. Ni el Papa ni la soja. Mismo lugar, diferente resultado. Comparación. Fue lamentable aquel Lúder/ Bitel. Permítanme una desviación. Son tan parecidos Lúder y Lavagna... Iguales en la frigidez. El modo hierático no convenció, no convence ni convencerá. Parecen hermanos.



Cierre cismático. Usandizaga dijo, en su discurso, que “mas allá de lo que pase en la Nación y en Provincia prometo poner a Rosario de pie”, Rosario de pie era su eslogan. Alfonsín nunca se lo perdonó. En la provincia el radicalismo perdió frente al peronismo y en la ciudad ganó Usandizaga.



Alfonsín. Vernet. Usandizaga. Comenzaba la democracia. El socialismo no obtenía ni siquiera 12.000 votos para “pelear” una banca de concejal.Todavía era estudiantina y un dirigente sin aflicciones de jornalero. Guillermo Estévez Boero.

Una rara coincidencia tiene Rosario Central. Después de su abrupto final como presidente (Usandizaga), el club estuvo antes y después en manos peligrosas. Recién llegó la calma con Raúl Broglia, que ahora terminó su mandato. Hoy en Rosario Central manda el socialismo. Raúl Broglia y Horacio Usandizaga se disputan (gana Broglia por algunos meses) el título de concejal más joven de Rosario. Sucedió en aquellos años primeros del pos Perón del ‘55, cuando la democracia y las elecciones eran un ensayo entre un golpe militar y otro.

El desarrollo

Las intendencias de Usandizaga se caracterizaron por sus decisiones abruptas y profundas. En los primeros días se paraba delante del “tarjetero” (el viejo sistema de dar “presente” con una tarjeta que se insertaba en el reloj en el Palacio Municipal) y 15 minutos después de la hora de entrada, en la mañana, se llevaba todas las tarjetas de los ausentes (antes, el que llegaba primero marcaba a sus amigos; con el intendente al lado era imposible la mentira) y les advertía, “Cuando lleguen, que vengan a mi despacho”.

Su argumento era sencillo: trabajan 6 horas por 5 días a la semana y llegan tarde… que no jodan. Redujo la planta. Discutió los sueldos. Organizó la intendencia pese a los líos de las inflaciones. Hizo obra pública. El pueblo rosarino, llegado el momento, lo plebiscitó. Su segundo mandato fue eso. Enfrentaba a la ciudad de Santa Fe, peronista; y a la capital federal, alfonsinista. Usandizaga fue un líder clasificable. Ejecutivo, pero de centro derecha.

La encerrona

Después del descalabro de un vicegobernador, Antonio Vanrell (dineros para senadores y diputados, para repartijas espúreas de fin de año, que entraron sólo por el Senado y se volvieron injustificables y que los periodistas santafesinos denunciaron) su camino estaba expedito. Sería Gobernador. Los números redondos de la encerrona fueron estos. Usandizaga, 600 mil. Carlos Reutemann, 400 mil. Otro peronismo, 170 mil. Otro aliado peronista, 50 mil. Otro, 27 mil. La suma daba más de 600 mil. Se inauguraba la Ley de Lemas. Usandizaga, el vasco Usandizaga, no quiso sub lemas ni que sus diputados no la votasen en la Legislatura. Perdió. El peronismo unido (sumado) le ganó. A simple pluralidad de sufragios hubiese sido otra cosa.

La silla vacía

La ciudad no quería peronismo. Rosario se había acostumbrado al juego de la victimización. Había que remplazar a Usandizaga, que renunció. El radicalismo juntaba, en mitad del velatorio de la renuncia de Usandizaga (“si gana Menem renuncio") apenas 90 mil votos. Detalle. Fue en un programa televisivo que hacíamos en un bar, una hora de café, que me dijo la frase. Editada y repetida hasta el cansancio en todas las radioemisoras fue un mandato. Renunció. Creció. “El Vasco es de palabra”. Lo querían. No tenía reemplazo. Rosario votó una agrupación estudiantil con raíces en Medicina e Ingeniería. Empezaba otra historia. Usandizaga, que quede en claro, descabezó para siempre el liderazgo radical. Hasta hoy la maldición continúa. Hay votos, no hay jefe confiable. Ese es el eje del “Binnerismo”, del que hablaremos mas adelante.

La derecha progresista

Es fácil entender (demostrar) que los mismos barrios que votaron a Usandizaga votaron a Héctor Cavallero primero y después a Hermes Binner. Ese socialismo de alambique de Estévez Boero, acompañado por dos personajes claramente de derecha súper explícita: Rafael Martínez Raymonda (PDP) y René Balestra (PSD), dos que acompañaron el Procesomilitar enfáticamente, fueron parte del gobierno socialista de Rosarioque, por conveniencia, siguió con su sistema de victimización. La ciudad de Santa Fe no me quiere y el gobierno nacional tampoco.

El socialismo, encerrándose, demoró la regionalización de Rosario. No podían, no pueden compartir con ningún peronismo un proyecto, mucho menos co gobernar. El socialismo, en Argentina, así venga la Fundación Ebert todos los días con dineros alemanes y bombos bullangueros, es una idea internacional muy grande con realizadores locales pequeños por algo elemental. La bandera de igualdad y justicia social se la arrebató en 1945/1946 el peronismo. No han logrado reponerse. Refugiarse en la derecha es la salida correcta. Son los progresistas del lado equivocado del río. Da sus frutos. Tranquilizan. El socialismo garantiza que no habrá revoluciones tardías. Es una buena moneda de cambio para un radicalismo sin liderazgos. Después de Usandizaga no creció el pasto.

La actualidad sorpresiva

El río Paraná trae / lleva la droga, las drogas hacia el mar. La región es inatajable. Poroto de soja, vacas, cocaína. Desde la desembocadura del Carcarañá hasta Zarate / Campana por el río la vida existe. Las terminales portuarias exigen otro trato.

La Bolsa de Rosario quiere un portal, una conexión mundial. Chicago, San Pablo, Rosario y un solo Dios verdadero. Rosagasario tiene una radio municipal latente, un canal provincial en HD latente, una policía en estado de emergencia, las bandas distribuidoras dividiéndose la ciudad y un líder unívoco: Hermes Binner, que se quedó con el partido que abandonó Cavallero. Todos los desaguisados del socialismo tienen origen en Binner. Todos sus éxitos también. Es quien generaba confianza en la sociedad sureña. Hijo de inmigrantes, habitantes del centro norte santafesino. Hermes esta muy cansado. Muy.

La fisura

Sobre 2007 el gobernador Obeid, nadie sabe la razón real, elimina la Ley de Lemas. Personalmente supongo que no quería que Reutemann siguiese siendo el eje de la provincia (su envidia por Lole era un clásico ypara Kirchner, el Lole era un escollo). Hermes Binner es candidato. Desobedece al partido radical que le pone un vice, elige personalmente a una mujer: Griselda Tessio. Santafesina, abogada militante, hija de un gobernador radical progresista. El candidato peronista no atrae a nadie. Aquel que fuera un médico / intendente socialista de pocas palabras (su mejor antecedente es Arturo Umberto Illía) llega a la gobernación. Abandona todo contacto gubernamental con la policía. No entiende nada de Justicia ni de Tribunales.

Rosario no puede victimizarse. Atiende el tema salud. Desatiende el tema seguridad. Deriva el tema educación. Confía en otros para la economía. No le firma nada económico a los K, pero adhiere al estatismo y cree en el sistema de repartijas sociales que “relatan” los K. La provincia queda atrapada entre un progresismo onanista donde se inscribe y un seudo progresismo ladrón. Binner, el “binnerismo” , perdona a los K (avala hasta la Ley de Medios) y los K no se engañan: hay que coagularlos, narco socialismo es la etiqueta.

La progresía porteña se vuelve socialista. Desde J.J. Campanella hasta la Sarlo. Hay fotos con la Carrió, Pino Solanas. Hermes es el '18 contra el '55. Muchísimo contra el aparato. Permitía ser bueno y progresista sin abandonar privilegios. Hoy está cansado Binner y no hay herederos visibles del “binnerismo”. Pero eso es para otra nota de la Región Rosario. Otra. Rosario no es Barcelona ni la Región es la provincia condal. Tampoco es Montevideo. Aquí viven Los Monos. También Pillín. Es otra, muy otra historia.

Urgente24







