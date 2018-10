La joven que le cortó los genitales al amante escribió una carta desde la cárcel

Con una denuncia contra el "machismo amarillista", Brenda Barattini reapareció con una extensa carta escrita desde la cárcel de Bouwer. En el texto, la joven de 20 años que en noviembre del 2017 hirió los genitales de un hombre en Nueva Córdoba, denuncia que "el amarillismo machista" exageró el caso.

Luego apuntó contra la cobertura mediática que se le dio al resonante caso. "La carátula fue exagerada desde un principio, pese a esto los medios siguen hablando de amputación y mutilación, sin saber nada me juzgan", se quejó.

"Sin embargo, a él nunca le preguntaron por qué eliminó lo que lo compromete, yo quería que lo investigaran, lo hicieron, pero fue tarde. Lamentablemente siento que me he tenido que inmolar, yo soy responsable...pero no ven mi daño", escribió Barattini en uno de los párrafos más duros de la carta.

+ La carta completa:

Hola a todes: Qué lindo sería estar ahí con ustedes. Quiero comentarles que lamentablemente sigo privada de mi libertad. Quien se hace llamar "víctima" tiene nombre: Sergio *******; él está bien, sano, por ello bajaron la calificación de mi carátula de lesiones gravísimas a lesiones graves.

Nada de lo que especulaban los medios de comunicación ni los médicos ocurrió. La carátula fue exagerada desde un principio, pese a esto los medios siguen hablando de amputación y mutilación, sin saber nada me juzgan...sin conocer. Siguen cayendo en el amarillismo machista, sin preguntarse el origen de ésto.

A Sergio ******** le han tapado la cara siempre. Sé que la mayoría de las mujeres no denuncian, este hombre me denunció, pero yo no me escondo, al contrario. Pese al contexto de encierro he salido a manifestar mi situación.

Siempre me pregunto si es necesario que una mujer tenga que llegar al punto que la dañen y la expongan, sólo para que la sociedad vea su dolor. Quizás ahí ya sería tarde.

Tristemente, ahora pueden escucharme.

Lamentablemente siento que me he tenido que inmolar, yo soy responsable...pero no ven mi daño. El daño de Sergio ******* es reparable. De hecho, ya está reparado. El mío no se repara... y se incrementa en este establecimiento calamitoso, sometida a condiciones insalubres que no imaginan. No sólo hablo por mí, incluyo a mis compañeras. Es triste ver a reclusas de Bouwer al borde del suicidio constantemente.

Este lugar no se asemeja a ninguna imagen de la que quizás todas suponemos. Veo muchas injusticias: un pabellón con niños, un área médica deficiente, la degradación humana en los traslados, mujeres que no pueden ver a sus hijos menores de edad porque llevan el apellido del padre... por más que el padre no se haga cargo de ellos...

Ojalá esto se solucione pronto para bien de todes.

Abrazos a todes!

