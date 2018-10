Andrea del Boca fue con su hija a la TV a defenderse de las acusaciones

Andrea del Boca se defendió en TV tras un largo silencio y dio detalles de su vida tras la causa que la tiene como acusada y procesada por el supuesto desvío de fondos estatales en la realización de la novela "Mamá Corazón".

"No soy amiga de De Vido, nunca lo fui", aseguró Del Boca y sostuvo que "en los medios se dijeron muchas cosas que no existen en la causa judicial".

Acá sus frases más fuertes:

Por qué mantuvo silencio durante estos años

Yo tenía el patrocinio legal del doctor Fontán Balestra que me había pedido silencio, que no hablara en los medios, judicialmente no le gustaba que se hablara o que se mediatizara, lo cual entendí y creí. Pero bueno, llegó un momento en que necesitaba un cambio. Me pasaron muchas cosas en el plano personal, con la muerte de mi padre, y en base a eso decidí sacarme el bozal, me encontré con el doctor (Juan Pablo) Fioribello con el cual si bien no tenemos la misma idea política, si se quiere, sí tenemos la misma idea de buscar la verdad.

La palabra de su hija, Anna Chiara Biasotti

(Hablando de la madre) Sé muy bien cómo es, su inocencia. Me llegan comentarios puteando (por redes sociales), pero no me afecta. Hace dos años contestaba, con mucha altura, mi madre me crió muy bien con mucho respeto. Ya no pierdo el tiempo, hay cosas más importantes."

Andrea del Boca, sobre su hija

Esto le costó cambiar dos veces de colegio. Me dijo "mamá no quiero seguir ahí". Ahora estudia online, como los hijos de diplomáticos.

Yo no puteo a nadie. Tengo impotencia. Medios que me conocen de toda la vida, que saben de la honestidad mía, de las horas de trabajo y esfuerzo. Las novelas son meses de 12 horas de trabajo todos los días.

La actualidad de la ficción argentina

Si no nos ponemos la camiseta los que hace muchos años que hacemos ficción para defender la industria, estamos viviendo la agonía de la industria argentina de ficción, porque hoy son todas latas.

Con información de www.totalnews.com.ar