Si la Municipalidad no ayuda, se baja el avión del Aero Club

Hoy, pasar frente al Aero Club Rafaela, ya no es tan lindo como antes. El avión Lockheed Lodestar marcaba una presencia, una visual imponente, que dejaba pasmados a quienes la veían por primera vez, justo en la entrada de la institución.

Hoy, verla, da mucha pena. Deteriorada, con los vidrios rotos, venida a menos y despintada... Ya no es lo mismo.

Por eso el Aero ha comenzado a moverse para poder ponerla en condiciones, ya que está sentado sobre terrenos que eran de la Fuerza Aérea que, con el paso del tiempo, pasó a manos del ANAC. Más tarde, le dio el Aeródromo y algunos sectores a la Municipalidad como administradora. Entre esos lugares, está esa plazoleta donde se encuentra el avión y que pertenece a la administración Municipal.

"En el medio hubo contratos, mucha letra chica y detalles, y en realidad desde que está la nueva comisión directiva del club lo que buscamos es encontrar la forma de repararlo. Siempre pensamos que como era administración municipal tenía que encargarse del mantenimiento el Estado local, y en un par de consultas que hicimos algunos nos dicen que no, otros nos dicen que sí, y en realidad no lo sabemos claramente", explicó en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad, Alejandro Lompard, presidente del Aero Club Rafaela.

El avión Lockheed Lodestar que está colocado sobre una estructura de hierro, a unos 4 metros, en el ingreso al club. Todo nació de una idea que tuvo “Nino” Giuliani en la década del ´70, cuando era presidente de la comisión directiva del Aero. En octubre de 1978 llegó el avión a Rafaela todo desarmado. Mediante hachazos se le cortaron las alas, motores y cola, porque personal de Gendarmería debía asegurarse de que no vuele más o que luego de varios años tenía que desguazarse.

Gran trabajo representó volver a armar el avión, así como la confección de la estructura y colocación final del avión, centinela del Aero. “Se hicieron las bases y se calcularon los vientos para poder ponerlo ahí arriba, ya que el avión tendería a sustentar cuando hay fuertes vientos. Lo armaron con materiales no aeronáuticos, remaches comunes, etc., por lo que nunca más va a poder volar. Lo pintaron y lo pusieron ahí arriba. Para ello se tuvo que alivianarlo, sacándole diversos componentes”, explicaría más tarde, en una nota a LA OPINION, Daniel Giuliani, que confirmó que todo esto fue realizado en un lapso de unos 4 meses.

UN DETERIORO IMPORTANTE

El Lookheed Lodestar está visiblemente deteriorado. Su imagen no es la misma y necesita ayuda. "No podemos seguir esperando porque el deterioro del avión va a llegar a ser irreparable y lo vamos a tener que bajar. La idea es tratar de volverlo a acomodar, a reparar ya que estructuralmente tiene sus graves problemas porque ya le pasó el tiempo, el óxido, y los pájaros, le hicieron bastante daño", dice el presidente Lompard y agrega que "trabajar en altura y la mano de obra que lleva, requiere de bastante dinero. Por eso presentamos una nota, creo que a través del Concejal Lisandro Mársico hace poco se trató el tema. Nosotros como club estamos predispuestos a ayudar, pero el costo es muy alto para nosotros. Dependemos de los socios, de la escuela de vuelo y la situación no da para invertir en eso y por eso buscamos el apoyo para volver a mostrar ese icono de la ciudad que es tan conocido" , explicó.

Para recuperar la nave hay toda una logística. Hay que conseguir una grúa especial, para poder reparar las partes (algunos socios piensan que hay que bajarla para poder repararla de manera adecuada). El avión ya había sido reparado hace un tiempo atrás, cuando pertenecía a la administración del club. Pero fueron arreglos provisorios.

El avión fue abierto y una persona ingresó para poder ver todo desde adentro. La zona de las hélices y los motores necesitan ser reforzadas con chapa. También donde están los motores, ya que es una parte muy tejada que se puede llegar a caer. Además, hay partes de aluminio y de chapa de la estructura que están muy deterioradas. Necesitan ser emparchadas o bien cambiarlas.

Además, los vidrios del frente están rotos y necesitan ser sellados. La intención de la comisión es sellar herméticamente toda la estructura y que no ingrese nada, como agua o aves, o algún que otro animal, que lo perjudique. Pintarla vendría a ser la parte "más fácil" de todos estos trabajos que necesitan.

Por el momento, la estructura que sostiene la nave está en buen estado, algo que la misma comisión se encargó de revisar. Eso se realiza anualmente por una seguridad de todos.

El presupuesto que maneja este grupo de socios para poder repararlo está alrededor de 200 mil pesos en mano de obra, aunque no es definitivo. Al ser una nave antigua, podría llegar a necesitar de más dinero porque entienden que algo más va a surgir de estos trabajos.

"En Rafaela hay gente, mano de obra, que lo podría llegar a hacer. Por eso fuimos a la Municipalidad y ahora esperamos una respuesta como para poder avanzar", agregó el dirigente y explicó que "tenemos un proyecto a futuro para armar un museo de aviones en Rafaela, pero antes debemos tener este en buen estado. Las últimas tormentas fuertes que hubo en la ciudad lo afectaron y quedó deteriorada. Ya pide auxilio a gritos", destacó.

Sobre el cierre de la nota, el presidente dijo que "más allá de las responsabilidades, nosotros tratamos de advertir que la situación se complica y buscamos intervenir antes de que todo esto se estropee o se tenga que bajar y nos quedemos sin ese símbolo de la ciudad", concluyó.

Fuente: La Opinión