“Hezbollah puede ejecutar un tercer atentado contra la Argentina desde la Triple Frontera”

Vanessa Neumann es experta en terrorismo internacional y llegó a Buenos Aires para participar en las sesiones del G20 de Negocios. De origen venezolano, Neumann sostiene que ya es hora de diseñar una estrategia más ofensiva para forzar la caída de Nicolás Maduro del poder y afirma que la Triple Frontera ya es una zona clave que utilizan grupos fundamentalistas para recaudar fondos ilegales destinados a financiar actos terroristas.

— ¿Qué vino a hacer al G20 de Negocios?

— Vine a hablar con cuanta gente yo pueda sobre la corrupción como un peligro al desarrollo económico. Como un peligro también a los derechos humanos. El G20 siempre tiene que ver con riesgo macroeconómico, y mi trayectoria de trabajo, como profesional, siempre ha tenido que ver con la corrupción y el tráfico ilícito, y el peligro que representa para los ciudadanos y también para el desarrollo económico de los países.

— Teniendo en cuenta que sos venezolana, dejame avanzar primero con la situación en tu país, y luego analizamos la situación en la Triple Frontera. En este contexto, ¿vos creés que hay posibilidades de establecer una hoja de ruta que permita una transición democrática en Venezuela en los próximos meses?

—Hemos estado hablando en los entes internacionales y al gobierno estadounidense que Maduro o se va pronto o Venezuela se cubaniza y queda como un país casi como que muerto. O sea muerto económicamente, muerto en términos de derechos humanos. Hay mucha presión para que haya cambio pronto. Hay mucha voluntad de la región también que están viendo la crisis humanitaria afectándolos a todos. Los colombianos han hecho encuestas que uno de cada tres venezolanos se quiere ir en los siguientes años, lo cual eso implica diez millones de personas, lo cual implica el doble del tamaño de la crisis de Siria. En la región ahora se está diciendo que se tiene que acabar con la crisis, y la única manera de acabar con la crisis es que salga no solo Maduro, sino también toda la cúpula.

—Estuve hace unos días en New York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, y encontré dos posiciones: una posición es continuar con la línea democrática, hacer una presentación en la Corte Internacional de Justicia, o plantear de qué manera Naciones Unidas puede intervenir. Y la otra posición, apoyada por los halcones de Washington, sería desplegar la hipótesis militar…

—Bueno, yo creo que la hora del diálogo se acabó. Tenemos a la gente muriéndose, el 67% de los venezolanos no tiene lo suficiente que comer, 15% de los niños están en peligro inminente de muerte. Y estamos viendo un país también que debería ser el más rico del mundo, y francamente ahora vemos un éxodo que va a ser pronto el doble que Siria. Entonces se acabó el tiempo para un diálogo, ellos se tienen que ir.



—¿Una invasión a Venezuela no te pone, recordando que habló de los asesores cubanos que están en Venezuela, en una situación parecida a Bahía de los Cochinos cuando Estados Unidos invadió Cuba y terminó fortaleciendo al régimen de Fidel Castro?

—Bueno, eso siempre es un peligro, ¿no? Yo creo que los Estados Unidos no están en el negocio de cambio de régimen, por cambio de régimen. Pero creo que se lo está pidiendo también la región. Está pidiendo que haya alguna transición. Y que francamente esa va a ser la única manera. No solo eso, es algo que se lo están pidiendo a los venezolanos. Yo sé que ningún venezolano quiere ver realmente unos solados americanos paseándose por la avenida Francisco Miranda. Hay mucha infelicidad dentro de los militares, dentro de Venezuela, y es distinto por ejemplo a una invasión de Bahía de los Cochinos, es una situación totalmente distinta.

—Tenés un libro vinculado a la investigación delitos transnacionales, corrupción, contrabando, lavado de dinero y narcotráfico.

—Se llama Blood Profits, Lucros de sangre, que va a salir la edición brasileña a fines de año y ahorita estamos ahí negociando la edición en español.

— También está tu investigación La hidra dorada, ¿no?

— La hidra dorada que fue un informe de ciento cuarenta páginas. Y eso fue con una beca que nos dio una ONG, que se llama el Counter Extremism Project. Esa ONG nos pidió buscar como la corrupción es el nexo central del tráfico ilícito, y cómo el tráfico ilícito también permite el financiamiento del crimen organizado y de grupos terroristas. Hezbollah es el grupo terrorista con más vínculos en la zona, en la región, con Venezuela, con Venezuela-Colombia, y también con a Triple Frontera.

—¿Usted dice que Hezbollah ya desembarcó en la Triple Frontera para hacer negocios ilegales…?

—Claro que sí. Y también la gente que son aliados a ellos.

— ¿A ver si termino de entender. Usted dice que Damasco, o sea Siria, o Teherán, es decir Irán, operan a control remoto células terroristas de Hezbollah en la Argentina?

—El tema del control remoto de Hezbollah siempre ha sido complicado. Porque por un lado tienen vínculos muy fuertes, que sí son bastante directos, pero por otro lado también trabajan para su propio beneficio. Entonces, también hemos visto las comunicaciones que tenían que ver con el bombardeo de AMIA y también en el bombardeo del 92 (ataque a la Embajada de Israel), que había comunicación directa también a Irán y también con el secretario general de Hezbolá de esa época ¿no?



— Es bifronte, tienen un partido político legal en el Líbano y a su vez montan brazos armados a través de células en lugares donde las fronteras son porosas, y eso es lo que está sucediendo en la Triple Frontera…

— Sí, exactamente. Porque la Triple Frontera funciona perfectamente como un carrusel criminal. Tienes Ciudad del Este y tienes toda esa zona en la Triple Frontera que es una zona de libre comercio donde tú tienes también tus relaciones de familias con nexos directos entre el Medio Oriente, Foz de Iguazú, Ciudad del Este, e Iguazú aquí en la Argentina. Entonces tú encuentras a tu primo que te protege, que llama al policía, que llama al gobernador, que no te busca, que te da la protección. Y si un país no te sirve, te vas al siguiente: Por eso es un carrusel perfecto.

—¿Usted está diciendo que Hezbollah no solo planifican actividades terroristas o hacen actividades ilegales para financiar operaciones terroristas América Latina, sino que también ya tiene relaciones políticas con los poderes legales en cada uno de los tres países…?

—Claro, y el punto de entrada siempre es la corrupción,

— ¿Me da un caso?

— Construyes un casino. O lavan dinero a través de las apuestas en un casino.

— Lavas dinero para acciones terroristas por medio de las apuestas en un casino…

—El casino es un clásico, así se lava dinero sucio.

—¿Hay acción coordinada de Estados Unidos con las autoridades de la Triple Frontera para contener a Hezbollah?

—Sí, en eso están, en eso están muy duros. Hay varias iniciativas con los Estados Unidos y también bilateralmente. Y eso a mí me llena de alegría.

—¿Creés que Hezbollah tienen capacidad operativa y fondos para hacer un ataque terrorista en la Argentina?

—Que si lo tienen sí. Si tienen la voluntad es otro tema. Francamente creo que sí están por todos lados, que tienen muchas buenas relaciones. Pero yo creo que el sistema financiero les sirve tan bien para su causa, que es en el Medio Oriente, que yo no veo que les convenga mucho tener otro ataque terrorista. Ahora si tú tienes un ataque terrorista hoy por hoy, en el 2018, es muy distinto al ambiente en el 92 y en el 94. Aquí te cae toda la fuerza internacional, te alborota todo y te empiezan a bombardear en Beirut.

—Es decir, ¿recaudan fondos con negocios ilícitos en la Triple Frontera para financiar ataques terroristas en Medio Oriente o en África?

—Sí, claro. Financiamiento operativo es financiamiento operativo. Y ésta zona, la Triple Frontera, es una de las zonas más importantes para el financiamiento no solo de Hezbollah, sino también de otros grupos terroristas.

—¿Es posible desmantelar las células que están en la Triple Frontera de Hezbollah o no?

—Mira, yo creo que los lazos de familia son muy fuertes, muy largos y muy grises. Por un lado son fuertes porque son directos de sangre. Por otro lado también porque son locales, han estado allí hace mucho tiempo, entonces soy libanés o soy brasileña, bueno, soy ambas, algo así, ¿me explico?

—O sea que es difícil desmantelarlos.

—Es difícil desmantelarlo. Lo que sí se puede hacer es desmantelar el proceso de financiamiento. Crear lo que a mí me gusta decir un desincentivo al financiamiento ilícito y acabar con reducir la corrupción y con mejorar la cooperación de inteligencia financiera, que es arma número uno en esta batalla. Tú puedes promover mejor integridad comercial, mejor desarrollo a la comunidad local, y entonces incentivar esa cooperación funciona muy bien.

— ¿La Argentina mejoró su estándar de cooperación en la lucha contra el terrorismo?

— Sí, lo ha mejorado muchísimo. Es lo que sostiene el Departamento de Estado en su reporte anual. Y debería agregar, que es lo que señalé durante las jornadas del G20 de Negocios, que acabar con la corrupción es acabar con el tráfico ilícito y es fundamental para mejorar el desarrollo económico de países como la Argentina y Brasil.

Fuente: Infobae