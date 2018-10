Sin el Mono de amigo, venden el diario

Días atrás tuve que hacer un tramitr en la Escribanía de mi gran amigo, el Escribano es un capo, lo mejor que hay, sólo tiene un defecto, tiene de cliente a un pedófilo reconocido de nuestra ciudad, un chancho nazi que después que encontró a su esposa con el Pancho del parque industrial está más nervioso que nunca.

Lo cierto que mientras yo estaba en una oficina, en la otra estaba el estiércol y le decía al Escribano: " Dejá todo listo, el mono me pidió que lo ideal sería que no haya quilombo, pero que no pensaba ceder, al menos se tienen que ir tres empleados o cuatro, por que los nuevos dueños no quieren saber de nada con algunos que están y la venta se hace sí o sí"

Es una pena que empleados queden en la calle por un ser miserable que se acostumbró a vivir de la plata de los demás y del apriete y ahora que se quedó sin protección le importa un carajo su propia gente.

Pero bueno, digno de una porquería, de un nazi pedófilo que siempre vivió de la plata ajena y que se acostumbró a robar impunemente amparado últimamente por un trepador que se cayó de la mismísima terraza.

Ojalá nadie quede en la calle y los nuevos dueños le cambien la imagen a un diario con mucha historia en nuestra ciudad.