Los aumentos en la UCSF son desmedidos y atentan contra la educación

Estudiantes de arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe llevaron adelante una "sentada" en forma de reclamo por el aumento de los aranceles.

Los estudiante, se agruparon en la intersección de las calles Saavedra y Aristóbulo del Valle, donde el tránsito se vio interrumpido durante la protesta.

Agustín Antello y Marcos Ceraglioli, presidente y representante del centro de estudiantes, respectivamente, explicaron la situación. "La manifestación parte de la comunicación de otro aumento, en lo que va del año, con el aumento de diciembre sería de un 55%" admitió Ceraglioli.

"Teniendo contacto con profesores nos manifestaron que no han recibido un aumento de sus sueldos, nuestras prestaciones tampoco aumentaron y la inflasión no llegó a esos valores por lo que no entendemos este aumento desmedido" explicó Marcos Ceraglioli.

Los alumnos indicaron que iniciaron el año pagando un monto, el cual aumentó como se lo esperaba en Julio, pero que en Septiembre volvieron a sufrir el aumento arancelario y dede la universidad manifestaron un nuevo aumento para cerrar el año en el mes de Diciembre.

