Comenzó la era del "Chocho" segunda parte

Tras un rápido regreso desde Ecuador, Juan Manuel Llop arrancó ayer su segundo ciclo como DT de Atlético de Rafaela. El ex Newell’s y Oriente Petrolero, entre otros, llegó en horas de la mañana a la ciudad y por la tarde estuvo reunido con los dirigentes en el club, con la presencia del presidente Eduargo Gays y el vicepresidente Carlos Eguiazu, para luego presentarlo en forma privada al plantel.

Posteriormente, el nuevo cuerpo técnico, integrado por el asistente Jorge Gabrich, el PF Hugo Reinaudo y Gabriel Dottori, el entrenador de arqueros, puso manos a la obra en el Complejo Planeta 10 para realizar tareas físicas y fútbol en espacios reducidos.

En diálogo con LA OPINION, el Chocho se mostró muy entusiasmado con esta nueva oportunidad en la Crema, al afirmar que “estamos felices, sobre todo con muchas ilusiones y muchas expectativas de que nos pueda ir bien y tener un equipo competitivo e ir escalando en la tabla”. Con respecto a su rápida llegada al club, agregó que“se dio todo muy rápido. Entre el martes a la noche y el miércoles al mediodía pudimos solucionar todo. Hubo y hay predisposición de ambas partes”.

Al preguntarle si el hecho de haber dejado un buen recuerdo en su primer paso hace 2 temporadas pesó en algo para que la dirigencia lo pueda nuevamente traer a la institución, el ex técnico de Racing afirmó que“supongo que los directivos habrán tenido en cuenta eso. Pero lo importante es la confianza que nos brindaron ellos y ojalá podamos arrancar de buena manera este segundo ciclo”.

Al mismo tiempo, Llop acotó que está en contacto con Víctor Bottaniz, un hombre de la casa al que no le fue bien en esta etapa y que fue destituido del cargo hace pocas horas.“Estamos en permanente contacto con Lito. Lo que le pasó son cosas del fútbol y por algo suceden estas cosas. Esperemos estar a la altura. Igualmente, pude ver algunos partidos de Atlético en de B Nacional y Copa Argentina. Conozco al plantel, a los que estaban y a los chicos que llegaron. El tema es ir conociéndolos más en el día y día para ver cómo se va dando todo y acertar en la toma de decisiones. Pude ver buen clima en los muchachos en este primer entrenamiento y se nota que es un grupo trabajador y con muy buena predisposición. Queremos armar un buen grupo para después empezar a tener un buen equipo”. Por último, hizo hincapié a este parate ‘positivo’ por FIFA para poder trabajar una semana antes del debut del próximo viernes en el Monumental frente a Olimpo. “Lo importante es llegar bien al partido ante Olimpo. Hay algunos chicos que todavía les falta en lo físico y que arrastran algunas molestias (caso Matías Quiroga, Abel Massuero y Diego Meza). La idea es arrancar con un buen resultado en casa que es lo que necesita este grupo, ganar y tener más confianza con vistas al futuro”.

SIN DESCANSO

A pesar del parate, el plantel de Atlético de Rafaela no se tomará descanso este fin de semana largo. Es que este sábado, desde las 9 y si el tiempo lo permite, los jugadores entrenarán en el predio del autódromo. Tal como lo dijo Llop, la idea es aprovechar el receso para conocer mejor a los jugadores y empezar a plasmar su idea futbolística.

Con información de La Opinión