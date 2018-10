Dr. Bonafede, "cagón" es no denunciar las fechorías de la dupla Castellano−Perotti

Los dichos de Bonafede hacia Leonardo Viotti son el verdadero y autentico ejemplo de lo que es nuestra sociedad Argentina. Sin miramientos tildó de cagón a Leonardo Viotti y lo que realmente hizo fue menospreciar y menoscabar a la gran mayoría de la sociedad rafaelina, que hace muy poco, en octubre del año pasado le dio un espaldarazo que seguramente usted no lo va a lograr nunca, fundamentalmente por que la sociedad está cansada de los mismos de siempre, los que negocian entre gallos y media noche, los que se callan cuando las licitaciones las ganan siempre los mismos, los que se "mean" en los pantalones a la hora de pedir una auditoría a la administración de los que hasta hace muy poco fueron sus jefes y seguramente en el futuro lo van a ser nuevamente. Bonafede parece no recordar del palo que proviene

Hace décadas que nos vienen gobernando los mismos de siempre,los que se equivocan sistemáticamente y los que participan y avalan cuanto negociado se les cruce por el camino.

Decirle cagón a un joven que fue votado masivamente por la ciudadanía y le propinó la mayor derrota al peronismo en los últimos años, es lisa y llanamente desconocer y menoscabar a esa misma sociedad, la que él dice defender y amar. ¡MINGA! Bonafede defiende y ama lo que le conviene y en esa conveniencia muchas veces existieron zonas oscuras, muy oscuras.

Viotti tiene mucho crédito a favor y es un verdadero desatino y un agravio innecesario tildarlo de cagón, máxime cuando el improperio viene de la mano de alguien que ya transita su otoño en la política y lo transcurrido fue sin pena ni gloria.

Viotti no es cagón, es un joven honesto y decente, con sus ideales intactos, esta transitando por los caminos de la política con un estilo propio, que seguramente es muy diferente al de Bonafede, al fin y al cabo, prefiero los cagones o cautelosos a los que nos cagan y con mucho olor.