Bonafede trató a Viotti de "cagón"

“Para hacer política no hay que ser cagón”, afirmó Bonafede en clara alusión a Leonardo Viotti quién luego de acompañar con su firma el proyecto del Concejal que no se sabe a quién responde

Todo estaba previsto para que en la tarde de hoy se debata en el Concejo Municipal la modificación de la Ordenanza de Agroquímicos, en el marco de un proyecto presentado por el Dr. Silvio Bonafede, concejal del PJ, que propone ampliar el límite de aplicación de fitosanitarios de 200 a 500 metros.

A la hora prevista comenzó la Sesión presidida por Jorge Muriel, por ausencia del presidente del Concejo, Raúl Bonino, que se encuentra en Buenos Aires.

Finalmente, el debate no fue posible porque el mismo concejal que dio su firma para que el proyecto se trate en el recinto, Leonardo Viotti, fue quien pidió que el proyecto vuelva a comisión, contando para ello con el respaldo de todo el arco opositor. Al término de la sesión hubo fuerte intercambio de declaraciones.

Silvio Bonafede

“No tiene mucha explicación. Un par de concejales me dijeron que pedirían el pase a Comisión con la excusa de que hay que estudiarla un poco más. Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”, afirmó el edil en italiano (se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi). Esta última es la frase escrita por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en la novela “El Gatopardo”, una de las grandes obras de la literatura italiana del siglo XX.

“Hay mucha gente enojada con esta situación, yo tenía la expectativa de debatirlo pero no me dieron la posibilidad. En la vida hay que posicionarse, para hacer político no hay que ser cagón”, finalizó.

Con Información de Radio Rafaela