Enrique Iglesias ratoneó con su confesión sexual más caliente: “El sexo…”

En una entrevista única con The Sun, Enrique Iglesias habló de todo, desde su relación con Anna Kurnikova, su pareja desde hace 18 años, hasta su posible retiro como cantante.

Según confesó Enrique Iglesias, después del nacimiento de sus gemelos, Lucy y Nicolás, en 2017, con la tenista, incrementaron el deseo sexual. “Probablemente estamos teniendo más sexo que nunca. El sexo no ha bajado (…) Como cualquier otra pareja, pasas por tus momentos altos y tus momentos bajos, y no siempre es perfecto”, reveló.

“Es increíble verla ser tan buena madre. Es increíble ver a una madre hacer lo que hace, cuando el instinto de una madre aparece”, declaró el cantante totalmente enamorado de su pareja.

En la entrevista, también habló sobre su carrera y admitió que muchas veces piensa en retirarse: “Hay días en los que mentiría si dijera que no pasa por mi cabeza parar… Probablemente se haga realidad en un futuro próximo”. “Ahora que tengo niños, que tengo bebés, me cuesta muchísimo viajar”, explicó.

Esta no sería la primera vez que Enrique Iglesias pensó en dar un paso al costado y bajarse del escenario. “Cuando tenía 19 años y viajaba alrededor del mundo con mi primer disco, había momentos en los que pensaba: ‘Madre mía, quizá debería parar de hacer eso. Necesito un descanso’. Y ese pensamiento ha cruzado mi mente a lo largo de los años. Pero ahora la cruza bastante más que antes. Quizá no me vea haciendo mucho más que unos pocos álbumes y ya está. Y luego no hacer nunca nada más que ser padre”, cerró Enrique Iglesias.