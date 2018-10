Los cambios al Presupuesto 2019 que pidió la oposición y Cambiemos aceptaría

El Gobierno busca tener aprobado en la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto 2019 en la última semana de octubre y luego enviarlo al Senado. "La idea es tenerlo listo cuando se desarrolle en Argentina la cumbre del G20", le confió a Infobae una alta fuente de Cambiemos.

La novedad que surgió en la reunión en Diputados de esta semana es que, para aprobar el dictamen, podrían ser llamados otra vez al Congreso el ministro de Economía y Finanzas, Nicolás Dujovne, su equipo y quizá también el presidente del Central, Guido Sandleris, para explicar detalles de la política monetaria y cambiaria acordada en la renegociación del acuerdo con el FMI. La cita podría darse ser la semana próxima para las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados y la de Presupuesto y Economía del Senado, lideradas por Luciano Laspina y Esteban Bulrrich, respectivamente.



La bancada de Cambiemos en Diputados comenzó a rever algunos de los puntos que figuran en el proyecto presentado por Dujovne y su equipo el 17 de setiembre pasado con la idea de un pronto despacho para el proyecto. Desde Cambiemos aseguran que el Gobierno hará varios cambios solicitados por la oposición. Entre ellos se desctacan:



1 – Impuesto a las Ganancias. Se descartarían los artículos 86 y 87 de de la propuesta original. El primero es sobre la no aplicación de la exención o deducción, total o parcial, de conceptos como "gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada". En ese aspecto, Laspina comentó a los diputados que "hay coincidencia en la necesidad de postergar esta discusión para más adelante y no afectar a trabajadores que pasan por una situación delicada".

2 -Modificación del art 65 de la Ley de Administración Financiera para las reestructuraciones de deuda pública soberana. El artículo 53 que busca sustituir el 65 de la Ley de Administración Financiera para que el Ejecutivo pueda realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública reflejando las las condiciones imperantes del mercado financiero generó una gran polémica en la oposición. El artículo actual de la ley dice que "el Ejecutivo podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública en la medida en que "ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales". En las últimas semanas, tanto funcionarios como legisladores explicaron que deben darse dos de esas tres condiciones. Pero ante los diputados Laspina sostuvo que quería escuchar propuestas, pero que el artículo 65 hay que modificarlo. La intención del Gobierno es modificar la operatoria de los canjes de deuda anteriores.

3 – Modificaciones en el "plus patagónico". No habría cambios para las jubilaciones y asignaciones que se pagan en las provincias patagónicas. Para eso se deberán eliminar del dictamen los artículos 125, 126, 127 y 128 del proyecto enviado por el Ejecutivo. "No es el momento para hacerlo, aunque habrá que discutirlo ya que no existe una correlación en las provincias del sur beneficiadas si las comparamos con las del norte del país que tienen los peores índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)", dicen cerca de Laspina.

4 – Atribuciones la Jefatura de Gabinete. Se modificará el artículo 8 que daba más atribuciones a la Jefatura de Gabinete. En su texto original figura "Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida en que ellas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales y/o Estados Extranjeros". La oposición mostró disgusto porque esos fondos se podrían utilizar para gastos corrientes y son muy difíciles de controlar y los cambios evitarían que parte de esos fondos no se trasladen a gastos sociales.

5 – Fondeo de cajas provisionales de las provincias. Como se detectó un error en el artículo 69, ese punto será modificado. Cambiemos solicitó a la oposición que acerque una propuesta para solucionar el tema que afecta al financiamiento de esas cajas provinciales.

6 – Cooperativas y mutuales. Se buscará eliminar el intento de aplicarles el Impuesto a las Ganancias a las cooperativas y mutuales. En el Proyecto se incluye el artículo 85 que elimina las exenciones que poseían por ley las mutuales y cooperativas de ahorro, crédito y seguros en materia de impuesto a las ganancias. Ese artículo sería eliminado.

