¡Sin filtro! El polémico gesto de la última novia de Nicolás Cabré con Laurita Fernández

Josefina Silveyra, la ex de Nicolás Cabré, le puso me gusta a un comentario de una seguidora en el que criticaba cruelmente a la bailarina. Fue Ángel De Brito el que la mandó al frente. ¿Estará enojada?

Josefina Silveyra y Nicolás Cabré estuvieron dos años de novios, hasta que decidieron ponerle punto final a su relación. Ahora él y Laurita Fernández ,su ex compañera, confirmaron su noviazgo hace muy pocas semanas y generaron algunas reacciones.

Josefina Silveyra es la hija de la actriz Graciela Stéfani y se puso muy triste por la ruptura. Por eso, es que no sorprendió cuando Ángel de Brito compartió un polémico gesto de Josefina Silveyra, ex de Nicolás Cabré, que dio a entender que no está muy feliz con su nueva novia y le dio me gusta a un picante comentario de una seguidora.

Los detractores de Laurita bancaron a Josefina y le dejaron un mensaje picante al que ella le dio “me gusta”. “¿Cómo pueden cambiar a esta morocha bomba por la enana fea de Laurita Fernández? Dios, no lo puedo entender”, comentó un seguidor.

Sin embargo, después de este gesto, otra usuaria atacó a Josefina y dijo: “Caés tan bajo dando ‘me gusta’ en contra de Laurita. ¡Qué lástima! Porque ella no te hizo nada”, le comentó y la ex de Nicolás se hizo cargo : “Le doy ‘me gusta’ a todos los comentarios. No hago balance de ‘a favor o en contra’”, explicó.

La rubia todavía no dijo nada al respecto. Seguramente Marcelo Tinelli le consulte sobre el tema en la gala de ShowMatch.

En la última edición de revista Pronto, la jurado del Bailando 2018 contó que su romance con el protagonista de Mi hermano es un clon empezó una vez que terminó Sugar. “Él me pidió que blanquee la relación en la pista, para poder vivir tranquilos”, agregó.