Tras la absolución por el contrabando de armas, la Cámara de Casación define si confirma o revoca otra condena contra Carlos Menem

Carlos Menem, de 88 años, tiene días agitados en Comodoro Py 2002. Hace una semana, la Cámara Federal de Casación decidió absolver al ex presidente en la causa por el contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador, por entender que se había vencido "los plazos razonables" para dar respuestas a una investigación penal. Y así dejó en la nada la condena que pesaba sobre el ex presidente a siete años de cárcel -aunque el fiscal Raúl Pleé ya prepara su apelación-.

El lunes pasado, Menem estuvo sentando en el banquillo del tribunal oral que lo juzga por el encubrimiento de la investigación de la AMIA pidiendo su absolución y denunciando que el fallecido fiscal Alberto Nisman lo acusó del desvío de la "pista siria" cumpliendo "órdenes políticas", según dijo su defensa.

Pero hoy habrá más novedades para Carlos Menem en los tribunales federales: la Cámara Federal de Casación anunciará a mediodía si confirma o revoca su condena a cuatro años y medio de cárcel por la causa de los "sobresueldos". No solo se decide la suerte del hoy senador sino también la del ex ministro de Economía Domingo Cavallo (sentenciado a tres años y medio de prisión) y la de su ex par de Justicia, Raúl Granillo Ocampo (condenado a tres años y tres meses).

Los jueces que deben resolver la cuestión son Eduardo Riggi, el presidente de la Cámara Federal que la semana pasada votó en favor de Menem por el vencimiento de los plazos; Angela Ledesma, señalada como la más "garantista" del primer piso de Comodoro Py; y Ana María Figueroa, quien llegó a Casación durante el kirchnerismo.

Escenario judicial

"Es una incógnita qué puede pasar", admitieron a Infobae conocedores de la interna de tribunales. El único voto que podía imaginarse era el de Riggi, precisamente, por cuál fue su postura en la causa de las armas. Desde la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa, temían "lo peor: otra prescripción por plazo razonable". Si fuera así, a Menem ya no le quedaría ninguna condena sobre sus hombros como para que el Senado tuviera que analizar su desafuero.

Pero desde el entorno de Menem creen, precisamente, que van a votar en contra del ex presidente. Y avizoran que las dos juezas van a inclinarse en favor de ratificar la sentencia. Si así fuera, Menem y el resto deberían apelar ante la Corte Suprema para evitar que el fallo quede firme. Y ahí la Cámara decidir si le habilitan ese paso. Si le rechazan el recurso extraordinario, quedarían a un paso de la posible detención –es lo que les pasó a los sentenciados por la tragedia de Once la semana pasada-.

Menem tiene una diferencia con Cavallo y Granillo Ocampo, y también con los condenados por Once, como el maquinista Marcos Córdoba, el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi o el empresario Claudio Cirigliano. La diferencia es que tiene fueros.

Ante una eventual condena y pedido de desafuero, la Cámara Alta debe resolver con dos tercios de los votos si hace lugar a ese pedido. El jefe de la bancada del peronismo Miguel Angel Pichetto ya estableció que no corresponde hasta que no haya una condena firme de la Corte Suprema.

Su decisión impacta de lleno ante los reclamos de desafuero para la ex presidenta Cristina Kirchner que –sin condenas- tiende un pedido de desafuero por la causa del Memorándum y otro por la causa de los cuadernos de la corrupción –a la espera de la confirmación del procesamiento-.

Qué es la causa de los sobresueldos.

La causa de los sobresueldos empezó cuando la fortuna de la entonces polifuncionaria María Julia Alsogaray (fallecida el año pasado), se puso bajo la lupa. La acusada brindó una inédita explicación para justificar su patrimonio en una causa por enriquecimiento ilícita –por la que la fallecida ingeniera estuvo presa y condenada-.

Ella señaló que había recibido más de 600 mil pesos/dólares en concepto de sobresueldos, y precisó que se trataba de un mecanismo implementado luego de una reunión de gabinete en la que el entonces ministro Cavallo les pidió a los funcionarios que declararan el "sobre" ante la AFIP.

La causa investigó el delito de peculado, que consiste en "la apropiación indebida de fondos públicos por aquel a quien está confiada su custodia". Y en diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Menem a cuatro años y medio de prisión; al ex ministro Domingo Cavallo a tres años y medio y al ex titular de Justicia, Raul Granillo Ocampo tres años y tres meses de cárcel.

A lo largo de 600 páginas, los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y Patricia Mallo señalaron que existió "una maniobra dentro del marco de la organización administrativa del Estado revela que el sistema de pagos de compensaciones salariales o sobreasignaciones contó con el conocimiento y la intervención de Carlos Saúl Menem, máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional desde 1989, y la prolongación en el tiempo hasta la finalización de su mandato, en el año 1999".

"Resulta irrefutable que como jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país, tenía el pleno conocimiento de la implementación de un sistema de pago de sobreasignaciones a funcionarios de alta jerarquía con dinero asignado para gastos reservados vinculados con la defensa y seguridad nacional, interviniendo en las decisiones necesarias para su implementación y permanencia durante todo su mandato", dijeron los jueces en aquel momento.

Con información de www.infobae.com