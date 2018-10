Campaña K en las redes: “Nuestros héroes” Julio De Vido, Milagro Sala y Amado Boudou

El kirchnerismo no dudó en salir a defender a Julio De Vido, luego de la condena a 5 años y 8 meses por la tragedia de Once, culpado de ser partícipe necesario del delito de fraude a la administración pública en el mantenimiento del servicio público de pasajeros ferroviarios.

La campaña se realiza en las redes sociales con un foto del ex ministro de Planificación Federal, con prisión preventiva por la causa sobre corrupción en la mina Río Turbio, Milagro Sala y Amado Boudou, condenado por Ciccone.

"Los presos del régimen son nuestros héroes", escribió el diputado y dirigente de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, a quien el juez Claudio Bonadio definirá si lo procesa en la causa de los cuadernos.

La misma imagen y las mismas palabras fue tuiteada por el ex piquetero Luis D'Elía, quien calificó como una "tremenda injusticia con Julio" la condena del miércoles al poderoso ministro de Néstor y Cristina Kirchner. Y señaló que se trató de "un accidente intencional para perjudicar al gobierno kirchnerista".

"Lamento que los familiares de las víctimas le terminen haciendo de coro al gobierno macrista”, dijo en un comentario en su radio.

Los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once celebraron el fallo del Tribunal Oral Federal 4. "Con De Vido condenado, Argentina es un país mejor", resumió Paolo Menghini, papá de Lucas, el joven cuyo cuerpo apareció entre los hierros retorcidos del tren dos días después del choque.

La furibunda defensa de D'Elía y el diputado camporista, va a contramano de su "jefa" política: Cristina Fernández de Kirchner, quien minutos después de la condena de su ministro de Planificación optó por hablar sobre el aumento del gas y no decir ni una palabra sobre De Vido.

El 22 de febrero de 2012, día en que se produjo el accidente de la formación 3772 del ferrocarril Sarmiento, la entonces Presidenta de la Nación se encontraba en su "lugar en el mundo": El Calafate.

"La presidenta de la Nación expresa su profundo pesar por la muerte de ciudadanos en la tragedia ferroviaria ocurrida en horas de la mañana de hoy y envía sus condolencias a los familiares de las víctimas", indicó un escueto texto desde la secretaría de Comunicación Pública aquel fatal verano de 2012.

La ex presidenta evitó en reiteradas oportunidades referirse públicamente a la Tragedia de Once. La última vez fue en una entrevista previa a las elecciones legislativas de 2017, donde culpó al motorman Marcos Córdoba por el incidente y aseguró que el Estado no fue responsable.

Sin embargo, la condena de la Justicia a De Vido y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime (8 años) y Juan Pablo Schiavi (5 años y medio) contradicen la postura de la ex mandataria.

Con información de www. totalnews.com.ar