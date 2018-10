Carrió volvió a pedir la salida de Garavano: “Ya lo vamos a hablar con el Presidente”

Si se esperaba que el acto de este jueves para fomentar la exportación y ayudar a las pymes fuera un bálsamo en la tensa relación de Elisa Carrió con sus aliados oficialistas, la expectativa se vio defraudada. La líder de la Coalición Cívica, que coincidió con Mauricio Macri en el acto de Argentina Exporta en el CCK, dijo que se amigará con el Presidente "cuando lo saque a (Germán) Garavano".

Al abrir el acto, la diputada se refirió a las posibilidades que tendrán las pyme y denunció que en la Argentina "hay cartelización y monopolios inadmisibles". "Y ese es mi próximo objetivo. Ahí vamos a estar en otro problema, ya no con el Presidente, sino con otros", expuso. Y aseguró que la relación con Macri va a cambiar cuando éste tome la decisión de eyectar al ministro de Justicia: "Voy amigarme con el Presidente cuando me lo saque a Garavano".

Increíblemente, pese a que el auditorio estaba colmado por funcionarios del Gobierno, es decir pares de Garavano, tras la frase de Lilita hubo aplausos.

Luego, al cabo del acto, la diputada fue interceptada por los medios y aclaró que Macri "es el Presidente y tiene el derecho de dirigir el país como crea". "Yo soy parlamentaria, no discuto liderazgos", se atajó.

"Soy representante del pueblo y voy a hacer lo que creo que se debe hacer. Fui diputada radical en el 94 y no voté el Pacto de Olivos. Soy un error del sistema", repasó, entre risas, Lilita. "Nunca tuve problemas con (Raúl) Alfonsín, porque sabía que había cosas que no negociaba. Y Mauricio sabe que hay cosas que no negocio", completó.



La advertencia a Macri fue por lo que considera una intromisión en la Justicia por parte de su amigo Daniel "Tano" Angelici. Y no se quedó ahí. "Ya se van a resolver las cosas. A mí no me importan las personas. Pero tiene que haber una línea y un eje y muy coherente en términos del fin de la impunidad", insistió.

Luego, la diputada ratificó que hará una presentación contra el ministro: "Voy a pedir el Juicio Político. (Con el Presidente) en todos los demás casos estamos juntos, como en las urbanizaciones de las villas, el banco de alimentos y las pyme exportadoras".

"Le pido la destitución -prosiguió- que le corresponde (decidir) al Senado. Pero no rompo Cambiemos, porque yo lo inventé".

Por último, Carrió contó que todavía no se puso en contacto con el Presidente, pero deslizó que no tiene problema en hacerlo para destrabar el tema: "Ya voy a hablar. (Nos dimos) un besito seco (en el acto), pero ya va a ser. Cada cosa por su orden. Yo no estoy fuera de Cambiemos pero hay que tensar para resolver algunas cosas".

El embate de Carrió contra el ministro de Justicia se había reavivado días atrás, cuando Garavano cuestionó el abuso de las prisiones preventivas y opinó que no era bueno para un país tener ex presidentes detenidos. Aunque lo hizo en abstracto, la diputada lo interpretó como un aval a la libertad de Cristina Kirchner e hizo sonar su escarmiento.

“Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes”, cuestionó Carrió inmediatamente después de esas declaraciones. Y anticipó que pediría juicio político contra el ministro, con quien ya había tenido peleas anteriores.

En una carta difundida a través de las redes sociales, luego Carrió advirtió que “una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre”.

“La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena. Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El Presidente lo sabe desde enero del 2015. No volvamos al pasado Sr. Presidente”, completó.

Garavano salió luego a aclarar sus dichos y hasta le ofreció la renuncia a Macri. "Seguí trabajando", aseguran que le contestó el Presidente. ¿Qué le responderá ahora a Carrió?

Con información de www.clarin.com