Vidal: “El Gobierno ha escuchó a la gente”

"El Gobierno ha escuchado que mucha gente sentía que no lo podía afrontar", sostuvo este miércoles la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para justificar la decisión del Gobierno nacional de frenar el aumento en las tarifas de gas para compensar a las empresas.

"Es bueno escuchar, siempre, y este es un gobierno que escucha. Escucha no solo a los opositores y al acuerdo Cambiemos, sobre todo escucha a la gente. Y en función de esta realidad, el Gobierno ha escuchado que mucha gente sentía que no lo podía afrontar", señaló Vidal en Ranchos, donde fue a observar el avance de obras de desagüe.

El helicóptero que trasladó a Vidal aterrizó en Ranchos minutos antes de las 16.30. La gobernadora caminó por el pueblo, saludó a los vecinos, realizó una compra en un supermercado y más tarde, junto al intendente Juan Manuel Alvarez recorrió el avance de obras de desagüe.

Antes de la decisión del Gobierno de frenar el aumento para compensar a las empresas, el presidente Mauricio Macri había defendido la suba de las tarifas al sostener que "la energía cuesta y hay que pagarla".

"Me duele en el alma cada aumento porque sé lo que les está costando llegar a fin de mes a los argentinos. Pero no les puedo mentir: no me eligieron para que les mienta, sino para que los guíe al futuro", señaló Macri en Olavarría. Más tarde aceptó la propuesta que acercó la UCR, que implica que el aumento sea absorbido en partes por las productoras de gas y por el Estado.

Con información de www.totalnews.com.ar