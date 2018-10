Una joven fue violada, a plena luz del día en la Ciudad Universitaria de Córdoba

La Policía no paraba de decirme que estaba viva. Que está bien que no me defienda, que me ponga feliz de seguir respirando”, “Me llevó al río donde nadie podía verlo y me violó. escribió.

Un joven que regresaba de la Universidad Nacional de Córdoba en el colectivo 71, fue violada por un sujeto a la altura del puente Gavier, al frente del Estadio Kempes y del IPEF.



La víctima relató en las redes sociales que el hombre la obligó a bajar del colectivo, amenazándola con un cuchillo. “Me llevó al río donde nadie podía verlo y me violó. En el único momento que traté de defenderme me pegó una trompada. Y me volvió a mostrar el cuchillo”, contó .



Además, la chica narró: “El señor tenía 40 y pico, yo nunca lo había visto. Pero ahora veo su cara en todos los hombres de la calle (…)”.

La joven fue rescatada por estudiantes del IPEF. “Me encontraron unos chicos que salían del IPEF, tirada y desnuda. La Policía no paraba de decirme que estaba viva. Que está bien que no me defienda, que me ponga feliz de seguir respirando”, escribió.







Por su parte, Carola Tejeda, decana de Educación Física de Universidad Provincial dijo en Radio Mitre Córdoba: “Estamos muy preocupados. Porque siempre solicitamos seguridad. Ahí está Turismo, Ambiente y Educación Física”.

Tejeda aseguró que la inseguridad se incrementó por la obra de Circunvalación que se lleva a cabo en la zona. “Si bien no es estudiante de la facultad, es una joven que bien podría haber sido de las nuestras. Porque todos toman el colectivo ahí par volver a sus hogares”, afirmó.

Asimismo, la decana brindó más detalles de cómo encontraron a la chica:“Una estudiante nuestra nos llamó y nos dijo que encontraron a la joven desnuda. Nosotros nos movilizamos a la zona. Ahí el comisario nos informó y nos comentó que el sujeto la abordó arriba del colectivo”.

“La obligó a bajar, caminaron, se metieron en una zona de arboleda, cerca del río, y ahí cometió el hecho. Fue a plena luz del día. Es tremendo, doloroso. Estamos todos muy conmovidos. Nos vuelve a poner en foco para saber si ponemos más seguridad. Desde los decanatos de las facultades tuvimos contacto con Caminos de las Sierras, la Municipalidad y la Policía, para atender esta situación”, expresó Tejeda.

Los estudiantes de la zona dijeron que tienen miedo, y que por la obra de la Circunvalación tienen que hacer una odisea para cruzar el puente y tomar el colectivo.

El caso es investigado por la fiscal Alicia Chirino. La joven realizó la denuncia en el Polo de la Mujer.

Fuente: Mitre Córdoba