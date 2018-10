Dramático testimonio de la joven violada en Córdoba

La joven de 18 años que realizó una gravísima denuncia a través de Instagram Stories habló por primera vez en público en el programa de El Doce y reconfirmó el horror: afirmó que este martes a las 11.30 un hombre la raptó en la línea 71 de ERSA y la violó en un margen del río Suquía, a metros del estadio Kempes.

"Me pasó ayer. No me siento cómoda hablando de esto, no pude dormir en toda la noche", dijo la adolescente, que sintetizó el momento que atraviesa con una frase escalofriante: "Me bañé más de cinco veces desde que volví a hacer la denuncia y del médico. Las únicas dos horas que dormí tuve pesadillas".

Además, aclaró que no estudia en el IPEF, sino que pasó por el lugar en el colectivo luego de ir a la Universidad Nacional de Córdoba. "Había ido a averiguar porque empiezo a estudiar Medicina", dijo.

Mientras tanto, la causa quedó a cargo de la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Alicia Chirino. Por el momento, desde la Justicia mantienen el hermetismo y evitaron hacer declaraciones.

Solo emitieron un comunicado en el que confirmaron que se "investiga un supuesto hecho que habría ocurrido en las inmediaciones del Estadio Kempes, a metros del Puente Gavier" y se intenta "recolectar la prueba e identificar al agresor".

Fuente: El DoceTV