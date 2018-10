Lorenzetti y Rosenkrantz: “Tinellizaron la Corte”

“Obviamente no se están peleando por la página web“, indicó Tato Young al hacer referencia a la extraña noticia que se difundió tras la salida de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, lugar que ocupa desde principios de octubre Carlos Rosenkratz.



Rosenkrantz acusó a su antecesor de haber vaciado el área de comunicación del tribunal, el cual tenía como principal contacto a la exvocera de la Corte Suprema de Justicia, María Bourdin, quien se marchó del lugar junto con Lorenzetti. El presidente saliente respondió rápidamente acusando a Rosenkrantz de pretender privatizar el sitio de noticias e indicando que se había apartado de la “política de género” y de “protección de la mujer” promovida desde la propia Corte.

En lo que respecta al CIJ (Centro de Información Judicial), Young explicó que su sitio de internet “Es una página de difusión de fallos. En su momento, Lorenzetti armó el Centro de Información Judicial que publica fallos y demás. Es una página muy útil que además da poder“.

“Cuando ocurre este cambio de presidencia de la Corte esa oficina pasa a depender de Rosenkrantz. De los dieciocho empleados doce se van. Le vacían la oficina. Ese es el primer llamado de atención“, explicó Young antes de recordar que al ver la situación, “Rosenkrantz dice ‘este turro me quiere vaciar la página’. Ahí contratan a un comunicador, un agente de prensa, que le dicen ocupate vos del CIJ. Cuando va al CIJ le dicen no te podemos dar las claves de acceso a la página web porque no sos empleado de la Corte, sos contratado“.

“Rosenkrantz ha sentido que para ocupar el lugar tenía que dar un golpe en la mesa, pero el golpe le salió mal y saltaron todos los platos por el aire“, concluyó el periodista.