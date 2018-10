Claudia Ciardone fue acusada de cobrar por estar con Ricardo Fort y no se aguantó el llanto

La vida de Ricardo Fort estuvo llena de excentricidades. El millonario se mostraba con espectaculares autos, y acompañado por un séquito de guardaespaldas. Pero también exponía su vida amorosa, y hacía famosas a sus novias como Violeta Lo Re, Virginia Gallardo y Claudia Ciardone.

Luego de un tiempo, Ricardo Fort blanqueó su sexualidad y comenzó a mostrar sus parejas hombres. Por eso, cuando esto sucedió se comenzó a hablar que aquellas mujeres funcionaron como una “pantalla” para el chocolatero.

A cinco años de la muerte de Ricardo Fort, se reavivó la polémica. Invitada al ciclo que conduce Luciana Salazar en NET TV, Claudia Ciardone fue acusada por Laura Ubfal de recibir dinero a cambio de ser su pareja. “A mí nunca me pagó por ser su novia. Me pagó por mi trabajo en el teatro, aparte de ser su pareja, él me ayudaba con su trabajo. Lamento por vos que no puedas creer que alguien pueda querer a otra persona por su corazón. Ricardo hoy no está, yo no voy a hablar absolutamente nada mal de él. No necesitaba pagarle a nadie para que esté a su lado” dijo entre llanto.