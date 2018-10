Castellano no quiere que se lo controle por que hay cosas "oscuras"

Pasan las reuniones, pasan las conversaciones, pasa el tiempo y todo sigue igual. El Intensente hace malabares para que no se lo controle. Por algo será, algo quiere esconder, no hay que darle más vuelta.

Finalmente, el concejal radical en Cambiemos Leonardo Viotti aceptó reelaborar el proyecto de ordenanza que presentó para habilitar la participación de representantes del Concejo en los procesos de selección de personal para cubrir vacantes en la estructura de la Municipalidad a través de contratos o la figura de locación de servicios. Fue luego de un encuentro de Comisión a la que asistió la secretaria de Auditoría y Control de Gestión del gobierno local, Amalia Galantti, quien explicó de qué manera se desarrollan las búsquedas laborales.

Luego de la reunión, la funcionaria hizo declaraciones a la prensa en la que buscó evitar confrontar con los ediles. "La primer conclusión de este encuentro, y no quiero que se interprete mal, es que hay un evidente desconocimiento de los distintos procesos que se llevan adelante", enfatizó dejando en una posición algo incómoda a los concejales o al menos a alguno de ellos. "Es muy compleja la tarea del área de Recursos Humanos", subrayó en defensa de la gestión.

"Lo que ha quedado claro es que la participación que los concejales proponían como veedores es en los procesos a partir de convocatorias públicas y abiertas para cubrir cargos de personal contratado o locadores de servicios. Se trata de estas convocatorias que se ven publicadas periódicamente en los medios de comunicación y redes sociales. No se referían a los concursos internos que eso tiene su proceso aparte", señaló Galantti."Estas eran cuestiones que aparecían más confusas en el proyecto de ordenanza. Por eso se resolvió que volverán a redactar el proyecto con modificaciones", agregó.

En este sentido, la titular de la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión destacó la actitud de Viotti "que se comprometió a revisar el texto y continuar conversando para poder tener la mejor ordenanza que sea posible".

Consultada sobre si considera que el proyecto opositor pone en duda la transparencia en el ingreso o selección de personal, Galantti no ocultó cierto malestar. "La verdad que me desagrada que se cuestione el personal a cargo de los procesos de selección, que es de carrera administrativa y de planta permanente. No es personal político, tiene una trayectoria. Es personal que depende de mí, que muestra un gran profesionalismo y una objetividad indiscutible", subrayó para despejar sospechas sobre los criterios con los que se cubren las vacantes.

"Los concejales entienden que con su participación como veedores garantizan la transparencia en las convocatorias.

Personalmente entiendo que la transparencia está demostrada ya en las 182 convocatorias que llevamos hechas, la mayoría cerradas y algunas aún en proceso", indicó al marcar las diferencias con el bloque opositor. "Con todo el sistema de la página web y la comunicación de las fechas, los horarios, los lugares, donde deben cumplirse cada una de las instancias de selección. Y el cuidado de los postulantes, con los códigos de identificación personal. Todo le da una transparencia y seriedad a cada uno de los procesos, que no deberían ponerse en duda. De todos modos, todo lo que signifique mayor transparencia lo voy a apoyar, al igual que el Intendente", dijo.

- ¿Cuál sería el rol del veedor?

- El rol del veedor es tomar conocimiento del proceso, hacerse presente en las distintas instancias cuando la Junta se reúne ya sea para tomar las entrevistas, para hacer las pruebas de oposición. A eso se limitaría, no van a tener poder de decisión.

Con información de Diario La Opinión