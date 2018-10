Viotti y Sagardoy solicitan declarar de Interés Municipal la actividad “Bajo un Cielo Azul” para concientizar sobre Autismo.

El Concejal Leonardo Viotti señaló: “La actividad es impulsada por el Dr. Rubén Omar Sosa, médico pediatra nacido en Buenos Aires, quien ideó una creativa manera de vincularse con sus pacientes en un trabajo de prevención y concientización a través de barrileteadas que se multiplican a lo largo del país. En esta oportunidad el objetivo es colmar el cielo de barriletes a lo largo y ancho de la República Argentina, buscando seguir generando conciencia sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y pedir la adhesión, y posterior reglamentación, de la Ley Nacional N° 27043 que hace referencia al abordaje integral e interdisciplinario de las personas con Autismo.

“En nuestra ciudad el grupo de TGD Padres TEA Rafaela viene haciendo diversas actividades desde hace seis años, con el objetivo de concientizar sobre el Trastorno del Espectro Autista. En esta ocasión fueron invitadas a participar de dicha actividad y no solo creemos que es una causa noble sino que, desde nuestro bloque, apoyamos la propuesta porque entendemos que la visibilidad sobre TEA es necesaria para muchas familias que presentan un niño con las características del trastorno y aún no consiguen el diagnóstico, o no pueden acceder a los tratamientos intensivos para poder mejorar la calidad de vida”, expresó la Concejal Alejandra Sagardoy.

Recordamos que el Concejo Municipal pidió en 3 oportunidades la adhesión de la provincia a la Ley Nacional 27043 sancionada por el Congreso de la Nación, en 2015, 2016 y la última en Junio de este año, por pedido de los propios concejales de Cambiemos.

El evento se llevará a cabo el domingo 28 de Octubre en la Ciclovía de Barrio Pizzurno, a partir de las 16 horas. Se invita a toda la sociedad rafaelina a participar y a sumar en la árdua tarea de concientizar sobre este importante trastorno.