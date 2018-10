Víctor Bottaniz ya es historia. ¿Viene "El Chocho"?

Víctor Bottaniz no seguirá como técnico de Atlético de Rafaela. Luego de la derrota 2-0, de visitante, frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, el entrenador dará un paso al costado.

Duró poco y nada el ciclo de Lito como principal DT de la “Crema”, y su campaña está reflejada con los siguientes números: dos triunfos, un empate y tres derrotas, con 7 goles a favor y 8 en contra en seis presentaciones en la B Nacional. A esto se le pueden sumar los juegos por las Copas, Argentina y Santa Fe. Los cuales indican que por el certamen nacional con Bottaniz Atlético jugó tres partidos, ganó dos y perdió uno; mientras que en el torneo provincial sumó un triunfo, un empate y una caída.

Por lo pronto, desde Atlético no se anunció quién será su reemplazante y mientras esto no ocurra Bottaniz continuará al frente del plantel profesional. Lo que aún no se anunció es si seguiría ligado al club, en otra función, y qué sucederá con los integrantes del cuerpo técnico, muchos de ellos del ‘riñón de formativas celestes’.

El plantel de Atlético regresará en la jornada de hoy a los entrenamientos luego de su regreso de Puerto Madryn. El próximo fin de semana no habrá actividad ya que hay fecha FIFA y la ‘Crema’ volverá a jugar el viernes 19 ante Olimpo en el Monumental. Día en el cual seguramente estará debutando su nuevo entrenador.

¿Y ahora quién asume?

*Juan Manuel Llop: Hoy en Quito, esperando alguna oferta para poder dirigir en el fútbol ecuatoriano. Tiene su familia radicada en Ecuador, e intentará no moverse. Pese a esto, está expectante de lo que pueda pasar con Atlético. Potenció a muchos de estos futbolistas que hoy integran el plantel de Atlético.

*Jorge Pautasso: Está en nuestra ciudad desde hace un par de semanas. Tiene su familia en nuestra ciudad. Fue mucho tiempo el ayudante del Tata Martino, cuando estuvo en la Selección Argentina, en el Barcelona de Messi y en el Newell's campeón del fútbol argentino entre otros. Todavía no lo llamaron.

*Gastón Esmerado: Es el principal candidato a dirigir a Temperley, que también ya perdió el entrenador. Las voces en los pasillos del Monumental dicen que no es la primera vez que se fijan en él, gusta su estilo y modo de juego.

Con información de ADN RAFAELA