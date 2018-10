Feinmann volvió a apuntar contra Ángela Torres por la apertura de los Juegos Olímpicos

El sábado comenzaron los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se llevan a cabo en Capital Federal. Durante la apertura se realizó un espectacular show, con distintas performances. Ángela Torres fue la encargada de entonar el Himno Nacional, pero generó una gran polémica porque en el micrófono tenía el pañuelo verde, para mostrarse nuevamente a favor del aborto legal, seguro y gratuito.



Claro, que en las redes sociales se hicieron eco de esta situación, y aunque la joven recibió muchos halagos por su interpretación, también hubo una crítica que ella respondió. “El Himno no se canta con el pañuelo verde abortero. Es una falta de respeto”, puso Eduardo Feimann, y Ángela Torresle contestó: “¡Vos sos una falta de respeto!”.

Pero no todo quedó ahí. El periodista utilizó el aire de su programa en Radio La Red para hacer su descargo: “Yo hubiese preferido una cantante en serio, una profesional del teatro Colón. ¿No hay una soprano en el teatro Colón de 18, 19 o 20 años, de la edad de Ángela Torres (20)? Que estudie, una soprano, una soprano argentina. Me parece que hubiese sido sensacional”.

Y continúo: “La verdad, me pareció una actitud desubicada, maleducada. Al Himno y a la bandera no se los mancha con nada, absolutamente con nada, porque son símbolos patrios. El Himno no es ni del pañuelo verde ni del pañuelo celeste, ni del naranja o el que se te cante. Imagínense si hubiera aparecido alguien con el pañuelo celeste… Hubiera sido un escándalo y yo hubiese dicho exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora. No se puede utilizar el Himno Nacional argentino como un PNT (Publicidad No Tradicional) abortista… porque fue eso, una pequeña publicidad mientras se cantaba el Himno en un acto, el cual, está viendo el mundo entero”.

