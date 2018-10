¿Sol Pérez de novia? Su confuso descargo luego de la foto

La participante del Bailando habló en los Especialistas del show y se refirió a las imágenes que le tomaron en un avión. Marcelo Polino no se quedó callado y le reprocho a Sol Pérez.

Mientras hablaban del papel de la rubia en Los especialistas del show, Sol Pérez cayó en el juego y Marcelo Polino habló del tema.



“Ya que se metió en la boca del lobo, te fuiste con un noviete al norte y no fuiste capaz ni de avisar”, le recrimino el conductor.

“Esto es un ataque masivo contra mí”, intentó defenderse Sol Pérez. “No, no ataque masivo no… Te fuiste de la mano con un novio y ni me lo presentaste todavía”, siguió Polino.

“Me quedé dormida en el avión nada más, arriba de cualquiera”, lanzó con picardía la modelo. “Ni caramelos de caña trajo”, agregó Flavio Mendoza.

“No digas arriba de cualquiera, vas a ir a San Isidro y te van a cerrar la puerta. El chico tiene su carácter”, lanzó al pasar Polino que por lo que se ve tiene información extra.

“Traelo mañana”, la desafió Silvina Escudero y enseguida, Sol Peréz se atajó: “Ni loca, tengo miedo que me lo afanen. No lo traigo porque me lo roban, está más bueno”.