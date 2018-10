Violaron y asesinaron a una periodista

Una periodista búlgara que informó sobre una investigación sobre una supuesta corrupción relacionada con fondos de la Unión Europea fue violada y asesinada en la ciudad Ruse,en Danubio. Los fiscales en el país balcánico dijeron que el cadáver de Viktoria Marinova, de 30 años, fue hallado en un parque en Ruse el sábado. La reportera fue identificada por sus iniciales.

"Se trata de una violación y asesinato", dijo el ministro del Interior Mladen Marinov a los reporteros. El funcionario dijo que no había evidencia que sugiriera que el asesinato estaba relacionado con el trabajo de Marinova y que no había información de que hubiera sido amenazada.



El primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, dijo a los periodistas: "Estoy convencido de que es cuestión de tiempo antes de que se revele el asesinato. Los mejores criminólogos fueron enviados a Ruse, no los presionemos. Se ha obtenido una gran cantidad de ADN".

Se espera que la policía revele más detalles este lunes.

"Su muerte fue causada por golpes en la cabeza y asfixia, y faltaban su teléfono móvil, las llaves de su auto, los anteojos y algo de su ropa", dijo el fiscal regional de Ruse, Georgy Georgiev.

Marinova, que fue miembro de TVN, uno de los canales de televisión más populares del noreste de Bulgaria, es la tercera periodista asesinada en la Unión Europea en un año

Los medios locales informaron que Marinova había estado involucrada recientemente en la cobertura de una investigación realizada por un grupo de periodistas búlgaros sobre compañías involucradas en proyectos de infraestructura financiados por la UE administrados por autoridades locales.

En octubre pasado, Daphne Caruana Galizia, la periodista de investigación más conocida de Malta, fue asesinada cuando una poderosa bomba hizo estallar su auto y el periodista eslovaco Jan Kuciak fue asesinado a tiros en febrero.

"Con gran dolor y dolor insuperable, el equipo de TVN está experimentando la pérdida de nuestra querida colega Viktoria Marinova y oramos por la compasión por el dolor de sus familiares y colegas", dijo el canal TVN en una breve declaración.



Bulgaria se ubicó en el puesto 111 de 180 países en el índice mundial de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras este año, más bajo que cualquier otro miembro de la UE y también más bajo que otros países de los Balcanes occidentales, algunos de los cuales son candidatos a la adhesión a la UE.

En octubre de 2017, cientos de periodistas búlgaros protestaron en el centro de Sofía por amenazas del viceprimer ministro Valeri Simeonov contra las mayores emisoras del país. Acusó a los principales medios de comunicación de liderar una "campaña de desprestigio masivo" contra él.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa emitió un comunicado en el cual indicó estar "conmovida" por la violación y asesinato de Marinova. "El Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, Harlem Désir, expresó hoy su conmoción y condena ante la noticia del brutal asesinato de Viktoria Marinova, presentadora y directora administrativa de TVN en Ruse, Bulgaria"

