Una carta de apoyo a Cristina Kirchner ensanchó la grieta en el Frente Renovador

Argentina observó con especial atención este domingo las elecciones de Brasil, en las que Jair Bolsonaro parece camino a consagrarse como próximo presidente en segunda vuelta. Los paralelismos que suelen generarse entre los dos países se ven reforzados este año por la situación de Luiz Inácio Lula Da Silva, impedido de competir en los comicios por las acusaciones judiciales en su contra y obligado a postular a su delfín Fernando Haddad, segundo de cara al balotaje. El proceso pone en alerta en especial a Cristina Fernández de Kirchner, la candidata opositora con mayor intención de voto, que pasará buena parte de la campaña electoral de 2019 en los tribunales federales de Comodoro Py.

En ese marco, este fin de semana se difundió una carta pública en apoyo a la expresidenta y en contra de una supuesta "persecución política". La misiva fue firmada los ex mandatarios de Brasil Dilma Rousseff y Lula Da Silva; de Uruguay, José Mujica; de Ecuador, Rafael Correa; de Paraguay, Fernando Lugo; y de Honduras, José Zelaya; además de los líderes del partido español Podemos Pablo Iglesias e Iñigo Errejón y el dirigente de izquierda francés Jean-Luc Mélenchon.

"Sabemos que los peores momentos que nos tocaron vivir como sociedad fueron cuando atravesamos etapas de persecuciones, proscripciones, prohibiciones y revanchismo", señalaron los adherentes. Y advirtieron sobre "los peligros que acechan cuando se avasalla el estado de derecho, pasando por encima del debido proceso y de las garantías en juicio".

Entre los firmantes destacaban Daniel Arroyo y Felipe Solá, ambos todavía integrantes del Frente Renovador que encabeza Sergio Massa. El exjefe de Gabinete trabaja en el armado de un espacio peronista y no-kirchnerista, y en los últimos días lanzó una foto conjunta con Miguel Ángel Pichetto, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey. Solá, por su parte, se acercó en los últimos meses a Cristina, de quien se distanció hace 10 años por el conflicto con el campo, y aspira a la unidad del justicialismo para vencer a Cambiemos en 2019.

La primera en salir al cruce fue Graciela Camaño. "Un ex presidente investigado por corrupción con secretarios, funcionarios y empresarios arrepentidos no es un "perseguido político" @LicDanielArroyo NO ESTOY DE ACUERDO, todos somos iguales ante la ley, que se investigue sin presiones (sic)", lanzó la jefa del bloque massista en Diputados desde su cuenta de Twitter.

Horas después llegó la réplica de Felipe Solá: "Brasil es un duro llamado de atención. Nos tenemos que poner de acuerdo los que queremos otro camino: Cristina, los gobernadores, el peronismo, los socialistas, los radicales que se hayan arrepentido de jugar con Macri y también los cuatro de la foto del otro día", escribió este domingo tras el triunfo en primera vuelta de Bolsonaro.

"Sería el primer caso de aprendizaje sobre una derrota. De las derrotas no se aprende nada. Son eso, derrotas. Sirve para la autocrítica. Lo que enseña Brasil es que los únicos que miran por el espejo retrovisor son algunos políticos", le retrucó Camaño al exgobernador bonaerense.

A su turno, el también integrante del Frente Renovador Facundo Moyano retrucó a la legisladora: "La autocrítica sirve si después se corrige el camino. Las últimas dos derrotas del FR (2015 y 2017) no dejaron mucho parece. Por eso algunos siguen haciendo anti kirchnerismo mientras Macri empeora todos los problemas que dejó el gobierno anterior", argumentó el diputado nacional.

Lejos de abandonar el tema, Camaño siguió firme en su postura: "Creo que la sociedad no piensa en Macri o CFK. Ese dilema es del círculo rojo. La obligación de los políticos es construir soluciones. Ambos son un pasado de fracaso y frustración si hay inteligencia, capacidad y ganas de pensar en el pueblo antes que en los intereses personales", concluyó en su respuesta al hijo de Hugo Moyano.

Con información de www.totalnews.com.ar