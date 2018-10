Amber Heard reiteró su denuncia contra Johnny Depp: “Sufrí abuso psicológico”

Después de que Johnny Depp brindara polémicas declaraciones en su contra, su ex esposa Amber Heard reiteró su denuncia por violencia de género.

A pesar de que es considerado uno de los mejores actores de Hollywood, Johhny Depp vive un pésimo momento a nivel personal y económico. No solo enfrenta problemas económicos sino, además, una mediática denuncia por violenciade género realizada por su ex esposa, la modelo Amber Heard.

En esta oportunidad, Heard decidió arremeter nuevamente contra Johnny Depp después de que este brindara una polémica entrevista a la versión británica de la revista GQ, en donde dijo que la acusación en su contra “lo hacía sentir el Cuasimodo de Hollywood”. Para ello, emitió un comunicado a través de su representante.



“Es indignante que GQ no haya hablado con ninguno de los múltiples testigos de los abusos del señor Depp a la señora Heard antes de publicar el articulo. Si GQ hubiese hecho aunque sea una investigación básica de las declaraciones del señor Depp se habrían dado cuenta rápidamente que sus declaraciones son completamente falsas. El Sr. Depp ha ignorado categóricamente el acuerdo de confidencialidad entre las partes, y se ha negado a permitir que la Sra. Heard responda a sus alegatos sin base, a pesar de repetidas peticiones de que ella pudiera hacerlo”, decía el comienzo del texto.

Luego de lo ocurrido, el autor de la nota realizada a Johnny Depp indicó en su cuetna de Twitter: “Con este reportaje no queremos decir que sabemos lo que ocurrió entre Johnny Depp y Amber Heard en mayo del 2016 ni en ningún otro momento de la vida privada de la pareja. Yo sólo quería venir a pedirle a Depp que me diera su versión de los hechos que hasta el momento no se ha escuchado debidamente”.