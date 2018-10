Coni, la novia de Fantino y un destape súper hot en la playa

Coni Mosqueira es la rubia que, con tan sólo 25 años, enamoró a primera vista a uno de los conductores número uno de la televisión: nada más y nada menos que a Alejandro Fantino. La modelo y el conductor se conocieron a fin del año pasado en un boliche de Buenos Aires y, desde entonces, nunca más se separaron.

La modelo y el conductor suelen intercambiar mensajes en las redes sociales y compartir con sus respectivos seguidores las fotos más románticas juntos… y también las más fogosas. Tan enamorados están que Fantino, tiempo atrás, declaró en una entrevista: “Me gusta, me siento recontra cómodo. Me parece hermosa como mujer y hermosa su forma de ser. La paso bien y eso va a más allá de lo físico y de la edad. Tiene que ver con cómo te sentís con alguien. Ella me hace sentir muy bien y creo que la hago sentir bien a ella”.

Este fin de semana Coni se escapó con sus amigas a las playas de Brasil, para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Con Fantino lejos, la modelo publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos super calientes.