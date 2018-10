AQUÍ TE VAMOS A CONTAR LO QUE OTROS CALLAN

En esta verdadera mesa de café te vamos a contar las verdaderas historias de una Rafaela que unos pocos quieren acallar y la gran mayoría quiere que todo se sepa.

Negociados, causas judiciales paralizadas, amistades peligrosas, negocios incompatibles, arreglos espurios, acuerdos políticos a espaldas de la gente, cuentas bancarias en mutuales con nombres ficticios, muertos que igual siguen haciendo depósitos, peleas familiares por dinero y herencias, funcionarios corruptos, cuevas de dinero, mutuales truchas y mucho más.

Esta es la verdadera mesa de café, no la del "pito duro" que le cuida el "tujes" a su jefe como único argumento.

Sentate, te pedís un café o cortado y a escuchar todo lo que pasa en una comarca que no hacepta que es parte de la Argentina y que no tiene dueños, en donde los "gastadores de herencia" no sirven ni para vender "tutuca" en la calle.

Todos los Lunes, te va a servir para el resto de la semana.

A partir del Lunes 15, la verdadera mesa de café, la mesa del " Chucky"