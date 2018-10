“No superó que Cubero no llore más por ella”: Mica Viciconte durísima contra Nicole

Pareciera que el conflicto entre Mica Viciconte y Nicole Neumann no tiene fin. Desde que la ex Combate está en pareja con Fabián Cubero, la ex del jugador tiene una fuerte interna con ella. Ninguna de las dos se calla con respecto a esto, y a pesar que la modelo haya puesto un bozal legal, se dicen de todo.



Ahora, Mica Viciconte habló con Catalina Dlugi en “Agarrate Catalina” y disparó contra Nicole: “Fabián con ella ha sido de una manera, es muy bueno y tiene mucha paciencia. No sé cuál es el enojo profundo de ella, yo creo que no puede superar que él sea feliz. Ella esperaba que él siga llorando atrás de ella”, comenzó diciendo.

Y continúo, siendo muy dura: “Nicole no tiene ganas de volver con él, sólo que tiene el ego tan alto no puede entender que él ya no llora por ella. Me callé todo este tiempo por respeto a Fabián, pero hay un límite que es el respeto mutuo.No estoy pendiente de hacerle mal al otro, es mi primera relación donde mi pareja tiene hijos. Me junto con mi novio y comparto tiempo con sus hijas, pero nada de esto es para hacerle mal a ella”.

Con respecto al audio que se viralizó, en el que Nicole la llama gato, Mica Viciconte dijo: “Es horrible el mensaje de Nicole, pero a mí no me afecta lo que dice como esto de elástico flojo. Soy una mina súper respetuosa y en el ambiente me manejo bien. Me quiso ensuciar y no tiene pruebas, tengo una familia atrás”.