En las últimas horas se sumó otro duro golpe para la familia del Potro Rodrigo: murió la hermana de Beatriz Olave.

Ulises Bueno publicó un emotivo posteo en Instagram dedicado a su tía Telu, que se encontraba internada en grave estado y padecía Alzheimer.



"Gracias por todo lo que me diste y lo que me enseñaste te amo te voy a extrañar!!!", expresó sentido el cuartetero, quien además suspendió sus shows de anoche por luto.

Esta triste noticia se dio en el marco de la polémica que generó el estreno de la película "El Potro: lo mejor del amor", sobre la vida del famoso cantante.



"La película no refleja la vida de mi hijo, tengo un dolor en el pecho por eso, se inventaron muchas cosas. Flor Peña me gusta. La tintura del pibe, parece tempera, faltó inversión. Mi nieto me prometió que era un homenaje", comentó Betty sobre el filme en "Intrusos".