Sergio Massa sostuvo que el Gobierno debería escuchar a los trabajadores y no tanto al FMI

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se refirió ayer domingo a la compleja situación económica que atraviesa el país y advirtió que "el camino de la Argentina no es sacarle la plata del bolsillo a la gente para pagarle al FMI".

"El problema más serio de Argentina es que su programa económico está orientado a la timba financiera y no a la realidad del trabajo", sostuvo durante un almuerzo en La Matanza junto a cientos de Empleados de Comercio.

"Los trabajadores de comercio son quienes mejor conocen lo que está pasando en el país porque viven diariamente cómo la gente deja de consumir porque el salario cada vez alcanza para menos. En lugar de escuchar tanto al Fondo y a los sectores financieros, el Gobierno debería escuchar a los trabajadores de comercio que saben cómo sufre el bolsillo de los argentinos", sostuvo Massa.

"La gente tiene que tener plata en el bolsillo para que las pymes vendan y generen trabajo. El camino de la Argentina no es sacarle la plata del bolsillo a la gente para pagarle al FMI. El desafío es producir y vender al mundo para tener los dólares que necesitamos", señaló.



Por otra parte, durante una entrevista con Radio con vos, el ex diputado se refirió al desafuero de la ex jefa de Estado que pidió el juez federal Claudio Bonadio. En ese sentido, sostuvo que "si hubiésemos resuelto el tema de la ley de fueros, no estaríamos discutiendo el caso puntual de nadie". Y agregó: "El problema es que paso eso tenemos que animarnos a cambiar un sistema político lleno".

También hizo alusión a la nueva construcción política de la que participa. En ese sentido, aseguró que hay "muchos dirigentes valiosos que han manifestado su deseo de ser parte del futuro de la Argentina". Entre ellos destacó a "mujeres como Rosana Bertone y gobernadores como Juan Manzur".

"Argentina tiene que construir una alternativa amplia, que desde la oposición le dé a la sociedad argentina la posibilidad de elegir un gobierno que piense en el trabajo y la producción como valores", explicó.

Massa pidió no hacer hincapié en las candidaturas en este momento y dijo que "si hay algo que tenemos que aprender es a poner por delante la idea de país y por detrás la ida de la candidatura". "Eso nos va a permitir aprender de nuestros propios errores y brindarle a la sociedad una alternativa amplia", señaló.

Por otra parte, el ex intendente de Tigre hizo alusión a los cuestionamientos de Elisa Carrió sobre Mauricio Macri y el conflicto que se generó en el seno de Cambiemos. "Lo que hay es una pelea por ver quien controla la justicia. Si los amigos de Macri o los amigos de Carrió. Y la Argentina lo que necesita es una justicia independiente. No una Argentina que la controlen los amigos de uno o de otros", afirmó.



Además, sostuvo que estos cruces entre funcionarios y dirigentes oficialistas representan "un papelón institucional que lo único que agrega es más incertidumbre a un gobierno que lo único que ha hecho es profundizar la incertidumbre económica".

Con información de www.infobae.com