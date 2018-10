Atletico perdió y es inminente la salida de Bottaniz

Luego de la derrota en Puerto Madryn la continuidad de Bottaniz es imposible, no tiene respaldo de ningún miembro de la CD y en las próximas horas se oficializaría su renuncia. Es un cuerpo técnico honesto y trabajador, pero los resultados no se dieron.

Luego de la derrota en Puerto Madryn la continuidad de Bottaniz es imposible, no tiene respaldo de ningún miembro de la CD y en las próximas horas se oficializaría su renuncia. Es sabida la responsabilidad de la dirigencia de "La Crema" por lo que seguramente se tomaran el tiempo necesario para elegir a la persona que reemplazará a Bottaniz, que es un hombre de la casa y que seguirá ligado a la institución. Es de esperar que quién agarre el timón de Atlético, pueda conseguir los resultados que el actual cuerpo técnico no pudo conseguir.

El Cuerpo tecnico, es un grupo honesto y trabajador, no se dieron los resultados y ya sabemos como es el fútbol, no hay que dramatizar, seguramente Atlético va a retomar el camino que con seguridad lo pondrá nuevamente como protagonista del Nacional B

Atlético de Rafaela cayó por 2-0 en su visita a Puerto Madryn, donde no solo dejó pasar tres puntos importantes sino que también la imagen del equipo no terminó de conformar a la mirada de todos aquellos que seguían el minuto a minuto del partido.

El conjunto que dirige Bottaniz no pudo crear situación de peligro en el primer tiempo, y si bien el segundo mejoró fue más ir a chocar, empujar que buscar con asociaciones y juego limpio.

En definitiva, con los goles de Cepeda de cabeza a lo 8' del primer tiempo marcó el camino, mientras que Parisi a los 38 del complemento terminó de cerrar la historia para un afligido Atlético de Rafaela.

Dirigentes que se encontraban mirando el partido admitieron que cuando el plantel llegue a Rafaela se iba a tomar una decisión con respecto a la continuidad de Lito Bottaniz.

Partido importantísimo el que se disputaba en Madryn, debido al momento en que llega a este encuentro Atlético, luego de haber caido en sus dos últimos encuentros por el torneo de la B Nacional y de haber quedado afuera ante Sarmiento de Resistencia.



El partido inició bastante trabado, con la pelota circulando constantemente por la mitad del campo de juego, la cual era por el inicio del partido zona de transición. Brown bien replegado en su zona, pero que cuando la recuperaba salía despedido en busca del arco de Macagno.

La primer jugada clara llegó desde un tiro de equina, letal para Atlético de Rafaela, donde recibió el primer golpe del partido, luego de dos cabezazos en el área. Cepeda en definitiva a los 7 del P.T. le daba la ventaja parcial al local.

Si bien el gol llegó en un momento donde el partido era parejo, Atlético no pudo sacar esa rebeldía para poder insistir en el área de Brown. A la crema le costaba generar juego, no podía llegar de forma clara o darle un pase a Albertengo o Bertero.

El juego de Atlético no era claro y la forma en que llegaba al area rival era a través de pelotazos o centros de los cuales no terminaba de conectar de forma presisa.

sin bien en momentos del partido, Atlétco intentó ir a buscarlo, no fue con claridad, era más pelotasos que debían correr los de adelante y buscar alguna asociación la cual no terminaba llegando. No había búsqueda de juego por parte de "La Crema".

La descripción que marca un poco lo que fue Atlético en el primer tiempo, es que no tuvo una sola situación clara de gol. Demuestra un poco el desorden y desconcierto que presentaba el equipo de Bottaniz a la hora de generar juego en el campo rival.

El segundo tiempo comenzó y la idea del equipo de ir a buscar un resultado favorable era visible. Si bien no fue con mayor claridad, Atlético ponía mucha gente en cancha rival lo que inquietaba al local.

La primer jugada clara llegó en los pies de Enzo Gaggi, luego de un buen cambio de frente de Angelo martino que la empaló al segundo palo para la llegada del volante que la enganchó como venía y la pelota terminó impactando en el costado de arco de Giovini.

Atético estaba mejor en el segundo tiempo, buscaba en cancha rival, pero todo era más empujar que buscar de forma clara.

Un segundo golpe llegó a los 18' del S.T. cuando Suso por una aireada protesta terminó con doble amarilla lo que deribó en que Atlético termine de disputar el encuentro con 10 jugadores. Verdadera irresponsabilidad la de Gastón Suso, quien dejó a sus compañeros con uno menos y el marcador en desventaja.

Atlético seguía empujando pero sin lograr los resultados esperados. No pudo meter ese gol que lo ponga en partido, pero reiteramos, lo de Atlético era más empujar, tirar pelotasos que una idea clara de juego.

En esa busqueda por encontrar ese gol, Atlético descuidó su fas defensiva y lo terminó pagando caro, a los 38' del S.T. y en una contra letal, Parisi la tomó y empezó a correr, entró al área, amagó, se sacó un hombre de encima y remató para dejar totalmente vencido a Macagno.

Atlético no le pudo encontrar la vuelta al partido, no pudo asociarse, no encontró a sus delanteros, la idea de juego e intentr jugar por el piso nunca se reflejó en el tramite y Atlético volvió a dejar una pálida imagen y esta vez cayó contra quien era hasta este momento el peor del torneo de la B Nacional

