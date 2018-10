Coni Mosqueira, la novia de Alejandro Fantino, súper sexy y en topless en las playas de Brasil

El verano pasado blanqueó su romance con Alejandro Fantino. Sin embargo, al parecer, al conductor de Animales Sueltos lejos está de generarle celos o alguna incomodidad que Coni Mosqueira comparta fotos "hot" a través de su cuenta de Instagram.



Así por lo menos se desprende de las imágenes que la modelo subió a su red social desde las paradisíacas playas de Brasil, adonde viajó para realizar una campaña fotográfica.

Desde allí, la escultural joven compartió sendas fotos donde se la puede ver en topless, cubriéndose sugestivamente con dos piñas.



"One pineapple a day, keeps the doctor away" (una piña por día mantiene alejado al médico", escribió junto a ambos posteos.



Como era de esperar, las imágenes revolucionaron a sus seguidores, que la colmaron de likes y comentarios halagadores.

"Sexy", "Linda", "Bella", "Diosa" y otros tantos calificativos se mezclaron con otros piropos cargados de humor como uno que escribió "sos mi ídolo @fantinofantino", haciendo alusión a la relación que mantiene con el conductor.

Fuente: Infobae